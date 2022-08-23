В Бишкеке двести детей пойдут в школу с пустыми портфелями

Отправить детей в школу с полными рюкзачками - задача не по силам для многих родителей. Выбор между тетрадями и продуктами очевиден, и без нашей с вами помощи двести детей пойдут в школу с пустыми портфелями.

Мадина Касымова растит детей одна. Она - выпускница детского дома. Без кола, без двора, живет на чужой даче. Дети ходят в школу пешком в соседнее село за пять километров! Но они учатся, Канатик на четверки–пятерки, Айдайке учеба дается сложнее, у девочки задержка в развитии. Но это удивительные дети, они не прогуливают занятия, в любую погоду идут учиться.

В прошлом году им выдали в школе книги - рваные, без многих страниц. Ребятишки не уходили на перемену, чтобы сделать домашнее задание по учебникам одноклассников. Канат и Айдай, на удивление, целеустремленные дети, им нужно только немного помочь. Самостоятельно собрать их в школу Мадина не может - женщина сейчас сидит дома с годовалой дочкой. Отцы детей не помогают, они из маргинальной среды.

А вот Надюшка с врожденным вывихом тазобедренного сустава практически отличница. Для нее школа - любимое место! Только ходить она туда может с маминой помощью - Анастасия Бур каждый день носит дочь на занятия на руках.

Наде нужен дорогостоящий уход и постоянная реабилитация, чтобы состояние сустава не ухудшалось. Только на подгузники уходит около шести тысяч сомов в месяц! У Надюшки есть старшая сестра, которая тоже учится в школе. Мама девочек очень просит помочь купить им хотя бы основные школьные принадлежности.

С такой же просьбой обращается и Назгуль Наматбекова. Она - инвалид второй группы. Единственный сын - двенадцатилетний Айбат - учится в коррекционном классе. В прошлому году его хотели исключить из школы как необучаемого, но Назгуль сделала все возможное, чтобы помочь сыну продолжить учиться. Она ушла с работы и ходила с ним в школу, занималась дома все вечера. Живут Назгуль и Айбат на две пенсии по инвалидности. Сейчас им стало особенно тяжело - у мальчика обострились сопутствующие заболевания, много денег уходит на лекарства. Выделить две тысячи сомов на покупку всего необходимого к школе у мамы мальчика нет возможности.

... Ежегодно социальный отдел православной церкви проводит акцию "Собери ребенка в школу". Двести ребятишек получают в конце августа школьные наборы всего самого необходимого. Поучаствовать в этом добром деле может каждый, любое пожертвование значимо: двадцать сомов - это, например, три тетрадки, пятьдесят - дневник или альбом, а сто сомов - две общие тетради или набор карандашей.

Помочь просто:

купить канцтовары и привезти в соцотдел православной церкви (Жибек Жолу, 497, на территории Свято–Воскресенского кафедрального собора). Там же можно сделать и денежное пожертвование;

перечислить деньги на приобретение всего необходимого на ЭЛСОМ–кошелек: 0550824814. Для перевода через приложение необходимо воспользоваться меню "покупка" и ввести код агента 12129. При переводе через терминал кода агента не требуется.