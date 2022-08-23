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Фауна Кыргызстана: пять краснокнижных птиц, которых вы должны знать

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора представляет вашему вниманию подборку из 5 краснокнижных птиц, обитающих на территории нашей страны.

Кара кур (тетерев) - распространённая птица семейства фазановых, обитающая в лесной, лесостепной и частично степной зоне Евразии, в том числе и на территории Кыргызстана. На всём протяжении ареала оседлая либо кочующая птица; селится на лесных опушках, вдоль кромки леса, в долинах крупных рек.

Относительно крупная птица с небольшой головой и коротким клювом. Самцы выглядят заметно крупнее самок - их длина составляет 49-58 сантиметров, вес 1,0-1,4 килограмма, тогда как аналогичные показатели самок 40-45 сантиметров и 0,7-1,0 килограмма соответственно. В окрасе ярко выраженный половой диморфизм.

Тоо кaзы (горный гусь) - населяет высокогорные озера Центрального Тянь-Шаня. Зимует в Индии, в низинных, заболоченных местностях. Кроме этого, есть популяция горных гусей и в Северной Европе.

Горный гусь имеет сероватую окраску тела, голова и бока шеи белые. На темени и затылке две чёрные полосы. Клюв и высокие ноги жёлтые. Длина тела составляет от 70 до 75 сантиметров, длина крыла - 40-50 сантиметров. Масса взрослой птицы от 2 до 3,2 килограмма, молодой - от 200 граммов до 1 килограмма.

Узунтумшуктуу кытай (длинноносый крохаль) – обитает по морским побережьям, озерам, горным рекам. Гнездится преимущественно на больших реках и озерах, богатых рыбой, где омуты чередуются с перекатами. Горные места обитания предпочитаются равнинным. Гнездовой ареал включает северные районы Северной Америки и Евразии (зоны таежных лесов, лесотундр и тундр до арктического побережья). Изолированные участки ареала имеются и южнее. Зимует в основном на морских побережьях в Европе, на юге России и в Средней Азии.

Средний крохаль представляет собой крупную утку величиной с крякву, с узким длинным клювом. Длина тела достигает 0,5 миллиметра. Размах крыльев 67-86 сантиметров.

Aккөз өрдөгү (белоглазая чернеть) – обитает в средней и южной Европе, в степях и полупустынях западной и средней Азии.

Некрупная утка массой от 0,4 до 0,65 кг. Окрас взрослых птиц равномерно коричневый. В брачном наряде у самца белые брюхо и подбородок, бока коричнево-рыжие, верхняя сторона тела, а также ошейник в основании шеи бурые. На крыле белое зеркальце. Самка же более бледная, и радужина глаза у неё коричневая.

Kaрa кунaс (Чёрный аист) - обитает в лесной зоне Евразии, стараясь избегать людей.

Белые и черные аисты имеют практически одинаковые размеры. Длина тела достигает 1 м, вес колеблется в пределах 2,7-3 килограммов. Размах крыльев взрослых особей достигает 1,5-2 метра.


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URL: https://www.vb.kg/421714
Теги:
Кыргызстан, Тянь-Шань
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