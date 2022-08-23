Посланник Афганистана в ООН: Терроризм продолжает наносить удары по стране

В Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, отмечаемый 21 августа, Насир Ахмад Файк, поверенный в делах Постоянного представительства Афганистана при ООН, заявил, что Афганистан по-прежнему является жертвой терроризма и что народ страны страдает от присутствия террористических организаций.

Пять лет назад Постоянное представительство Афганистана при ООН внесло на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке 95 других государств резолюцию, призывающую учредить день памяти жертв терроризма, сообщил афганский чиновник в Твиттере.

Предложенная резолюция была принята: 21 августа был объявлен Международным днем памяти и поминовения жертв терроризма.

По словам Файка, группа "Друзья жертв терроризма" была создана по инициативе Постоянного представительства Афганистана, а вторая резолюция была принята для увеличения и привлечения международной помощи жертвам терроризма.

"Несмотря на эти усилия, - продолжил Файк, - Афганистан по-прежнему является жертвой терроризма, а его народ подвергается террористическим актам и угрозам в результате присутствия террористических групп".

Группа "Друзья жертв терроризма" стремится отстаивать комплексный подход к продвижению и защите прав человека жертв терроризма, а также активно поддерживать их различные потребности в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

После перехода под контроль Талибана Афганистан был назван жертвой террористов, и западные страны обеспокоены тем, что Афганистан снова станет "безопасным убежищем" для террористических групп.

Между тем, из-за продолжающейся нестабильности, терроризма и политических потрясений в Афганистане, многонациональный проект CASA-1000 стоимостью 1,2 миллиарда долларов по созданию линии электропередачи, соединяющей южноазиатские страны Афганистан и Пакистан со странами Центральной Азии Кыргызстаном и Таджикистаном, пока заторможен.

Файзали Самиев, председатель офиса по реализации проекта в Таджикистане, заявил, что в то время, как работа над проектом, который первоначально планировалось завершить в следующем году, продвигается в трех других странах, но не в Афганистане, она была приостановлена там, сообщает Reuters.

По словам Самиева, финансирование проекта CASA-1000, который должен был обеспечить Пакистан электроэнергией мощностью 1000 мегаватт, а Афганистан - 300 мегаватт, застопорилось.

Обладая обширной сетью гидроэлектростанций, Таджикистан и Кыргызстан, две бывшие советские республики, смогут продавать излишки электроэнергии в Пакистан и Афганистан в летний период в рамках проекта CASA-1000.

Проект передачи энергии CASA-1000 был официально запущен в Душанбе, столице Таджикистана, официальными представителями Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана и Пакистана в 2016 году.

После ввода в эксплуатацию этого проекта Афганистан должен был ежегодно получать около 45 миллионов долларов дохода в дополнение к 300 мегаваттам электроэнергии.

В настоящее время, когда у власти находятся талибы, Афганистан переживает "худший" гуманитарный кризис в мире. Всемирный банк, один из основных спонсоров CASA-1,000, в настоящее время уделяет больше внимания сельскому хозяйству, здравоохранению и образованию Афганистана.