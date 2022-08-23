В парке Ататюрка поставили 50 новых светильников

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" продолжает работу по своей линии. Бригада предприятия обновила светильники в парке Ататюрка, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, специалисты вырыли траншею длиной 1080 метров, установили 50 единиц бетонного основания, столько же светильников и металлических опор. В результате аллею парка теперь освещают 40 светильников, а возле памятника воинам-"афганцам" установили 10 светильников.

Мэрия напоминает о том, что при муниципалитете работает аварийно-диспетчерская служба предприятия, куда можно звонить при проблемах уличного освещения: (0312) 46-30-89, 57-63-51, WhatsApp: 0777 902-115