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В парке Ататюрка поставили 50 новых светильников

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- Алина Мамаева
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Муниципальное предприятие "Бишкексвет" продолжает работу по своей линии. Бригада предприятия обновила светильники в парке Ататюрка, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, специалисты вырыли траншею длиной 1080 метров, установили 50 единиц бетонного основания, столько же светильников и металлических опор. В результате аллею парка теперь освещают 40 светильников, а возле памятника воинам-"афганцам" установили 10 светильников.

Мэрия напоминает о том, что при муниципалитете работает аварийно-диспетчерская служба предприятия, куда можно звонить при проблемах уличного освещения: (0312) 46-30-89, 57-63-51, WhatsApp: 0777 902-115


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URL: https://www.vb.kg/421717
Теги:
благоустройство, уличное освещение, Бишкек, Кыргызстан
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