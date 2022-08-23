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Жителя Балыкчы задержали с почти 200 гр гашиша

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- Канат Кожоев
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Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, в ОВД города Балыкчы поступила оперативная информация о том, что некий гражданин по прозвищу Нуке занимается сбытом накротических средств из Тюпского и Иссык-Кульского районов, а также реализацией на территории города Балыкчы и Чуйской области.

Информация была зарегистрирована в ЕРП ГОВД Балыкчы и возбуждено уголовное дело по статье 283 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта") Уголовного кодекса.

В ходе проведенных оперативных следственных действий в рамках операции "Кара куурай" сотрудниками СБНОН ОВД города Балыкчы была установлена личность, подозреваемого в незаконном хранении наркотических веществ. Им оказался 41-летний житель города Балыкчы Д.А.

При санкционированном обыске дома данного лица в сарае под столом была обнаружена и изъята коробка с высушенной травой, похожей на марихуану, а также железная емкость с завернутым в полиэтиленовый пакет веществом со специфическим запахом дикорастущей конопли.

Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятые вещества являются гашишем. Вес обнаруженного наркотика составил 174 гр.

В настоящее время по данному факту проводятся соответствующие следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела.


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URL: https://www.vb.kg/421719
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, наркотики, Кыргызстан, УВД
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