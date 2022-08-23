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За выходные на Иссык-Куле сняли свыше 7 км браконьерских рыболовных сетей

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- Канат Кожоев
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В целях исполнения Указа президента КР "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль", а также охраны промысловых рыбных запасов и усиления эффективности борьбы с браконьерством на территории Иссык-Кульской области с 21 по 22 августа прошли рейдовые мероприятия по очистке водоемов браконьерских рыболовных сетей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Рейдовое мероприятие проходило по всей акватории озера Иссык-Куль. В нем приняли участие сотрудники ОВД области, представители регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, местных государственных органов.

В ходе двухдневного рейда было снято 82 старые и новые браконьерские рыболовные сети общей длиною 7200 метров. Была изъята 1 бесхозная моторная лодка "Казанка – 5М". Кроме этого, были установлены 12 владельцев моторных лодок, с которыми были проведены профилактические беседы об ответственности за незаконный улов рыб и других видов водных животных.

Также были проведены беседы с любителями-рыболовами о соблюдении правил и порядка организации и проведения промыслового, любительского и спортивного рыболовства в водоемах КР. Им рассказали о мерах безопасности и поведения на озере.


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URL: https://www.vb.kg/421720
Теги:
Иссык-Кульская область, браконьерство, Иссык-Куль, УВД
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