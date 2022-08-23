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В Ош поставят 50 автобусов по проекту Кыргызско-Узбекского фонда развития

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- Канат Кожоев
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В городе Оше состоялось выездное совещание по вопросу формирования единой государственной инвестиционной политики в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях. В рамках мероприятия состоялось подписание документов между Кыргызско-Узбекским фондом развития, мэрией города Оша и СП ООО SamAuto о поставке 50 единиц автобусов в город Ош, сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Также подписано соглашение о государственно-частном партнерстве по проекту "Создание производственного комплекса "Катта Талдык" между Карасуйской РГА и ОсОО "Кыргыз Олигарх".

В церемонии открытия мероприятия приняли участие директор НАИ ПКР Равшан Сабиров, первый вице-мэр города Оша Марс Исаев, заместитель полномочного представителя президента в Ошской области Уристем Манапов, глава Кыргызско-Узбекского фонда развития Азиз Аалиев, представители полномочных представительств президента в Баткенской, Джалал-Абадской областей, руководители фондов, работающих в сфере туризма, руководство центра ГЧП при Министерстве инвестиций.

Марс Исаев от имени мэра города Оша Алмаза Мамбетова высказал слова благодарности за организацию мероприятия, подчеркнув, что реализация единой государственной инвестиционной политики в регионах на местах очень важна как для самих регионов, так и для улучшения экономики страны, обеспечения развития регионов с учетом активизации инвестиционных процессов.

"В рамках Программы развития города Оша из 16 миллиардов 843,9 миллиона сомов, предусмотренных программой на финансирование различных мероприятий, 72 процента - 12 миллиардов 161,9 миллиона сомов - являются инвестиционными средствами", - сказал Исаев.

В ходе мероприятия продемонстрированы презентации по проекту регионального развития Ошской области и города Оша, роли мультипликативного эффекта на экономику от развития туристической отрасли и др.

Кроме того, для всех участников мероприятия запланировано проведение обучающего семинара о порядке оформления инвестиционных паспортов регионов и хозяйствующих субъектов, а также разработке инвестиционных проектов по международным стандартам.


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URL: https://www.vb.kg/421721
Теги:
Ош, Кыргызстан, общественный транспорт
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