Акылбек Жапаров призвал банковский сектор к тесному сотрудничеству

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещания с представителями банковского сектора страны. Обсуждены актуальные вопросы развития экономики и насущные проблемы сектора, сообщает служба информационной политики администрации президента.

Глава кабмина призвал банкиров к совместной деятельности с государством в целях привлечения инвестиций из внешних и внутренних рынков для улучшения благосостояния граждан страны, а также отметил важность внедрения передовых высоких технологий в банковский сектор.

Акылбек Жапаров отметил, что кабмином проводится работа по улучшению администрирования налоговых поступлений, где внедрение цифровых технологий является одним из основных инструментов реформирования налоговой службы.

Он обратил внимание руководства банковского сектора, что цифровизация налогового администрирования и банковских услуг нуждается в тесном взаимодействии, призвав банки занять активную позицию в данном направлении и оказывать содействие в реформе фискальных структур.

Акылбек Жапаров рассказал о перспективных направлениях по развитию отечественного банковского сектора. Например, рассматривается возможность предоставления права коммерческим банкам продавать и покупать золото и серебро в виде мерных слитков и монет, что станет одним из механизмов для диверсификации валютных рисков.

Также предполагается создать консорциум банков, который будет мобилизовать ресурсы на реализацию различных проектов, например, строительству малых ГЭС.

Кроме этого, планируется выйти на рынок еврооблигаций, т.е. коммерческие банки Кыргызстана получат возможность размещать свои ценные бумаги на международных фондовых биржах.

Участвовавшие в совещании руководители государственных органов и банковского сектора высказали предложения и рекомендации по выработке и реализации мер, необходимых для повышения эффективности национальной экономики и улучшения качества обслуживания клиентов.