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Жители 10-го микрорайона просят благоустроить улицы

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- Жан Алиев
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"К вам обращаются жители 10-го микрорайона Бишкека. Просим все службы, которые отвечают за благоустройство, освещение, асфальтирование, обратить внимание на нашу улицу, которая находится между домами № 33 и 1. Это одна из важнейших улиц 10-го микрорайона. По ней с утра и до поздней ночи ходит больше половины жильцов 10-го микрорайона. Наша улица очень темная, не асфальтированная, не благоустроенная, хотя выходит на улицу Байтик Баатыра. Уважаемые мэр, аким, просим вас обратить на это внимание!" - обращаются жители микрорайона.


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URL: https://www.vb.kg/421727
Теги:
благоустройство, Октябрьский район, уличное освещение, Бишкек, мэрия
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