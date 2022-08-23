Жители 10-го микрорайона просят благоустроить улицы

"К вам обращаются жители 10-го микрорайона Бишкека. Просим все службы, которые отвечают за благоустройство, освещение, асфальтирование, обратить внимание на нашу улицу, которая находится между домами № 33 и 1. Это одна из важнейших улиц 10-го микрорайона. По ней с утра и до поздней ночи ходит больше половины жильцов 10-го микрорайона. Наша улица очень темная, не асфальтированная, не благоустроенная, хотя выходит на улицу Байтик Баатыра. Уважаемые мэр, аким, просим вас обратить на это внимание!" - обращаются жители микрорайона.