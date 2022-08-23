Казахстан между замеченными фейками и незамечаемыми фактами

Представитель МИД РФ Иван Нечаев на брифинге обратил внимание на резкое увеличение в соцсетях и СМИ фейков, касающихся российско-казахстанского взаимодействия. "Не исключаю, что за их созданием могут стоять желающие вбить клин в отношения России и Казахстана, создать дополнительный фактор напряженности между добрыми соседями, а также внутри многонационального общества Казахстана", – сказал дипломат.

Да, за последние дни имели место вбросы об изнасиловании подростков в Алматы с попытками придать инциденту межнациональную окраску (которой не было!) и об "убийстве русского мальчика толпой казахов в Нур-Султане".

Наделал шума фейк об отмене русского языка в школах Казахстана, распространенный, увы, в большей степени российскими ура-патриотическими пабликами. Имелось в виду заявление министра просвещения Асхата Аймагамбетова о якобы введении в первых классах обучения исключительно на казахском языке. Фейк запускали, сознательно вырвав часть текста, где Аймагамбетов говорил, что нововведение касается только школ с казахским языком обучения.

"По результатам исследований и экспертиз мы выявили, что ученику первого класса трудно изучать сразу три языка. Ребенок сначала должен уметь читать и писать на своем родном языке", – объяснил министр, дополнив, что теперь принято решение, что в первых классах с государственным, то есть с казахским, языком обучения дети будут изучать только его, а в классах с русским языком обучения – казахский и русский языки.

Кроме этого фейка, чуть раньнее было распространено сообщение о том, что в школах Казахстана якобы за 6-7 лет собираются убрать русскоязычные классы. Сообщение пришлось опровергать первому вице-министру просвещения Шолпан Кариновой. "Данная информация не соответствует действительности. Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет", – сказала она.

Фейки признали фейками, хотя источники вбросов не найдены. А смысл появления однозначно связан с встречей президентов России и Казахстана в Сочи 19 августа.

Казахстанская сторона (Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК) сочла также фейком (правда, не утруждая себя доказательствами), информацию о заключенном казахстанской фирмой "Техноэкспорт" контракте с Великобританией на скрытую поставку вооружений для ВСУ.

Министерство заявило, что "Техноэкспорт" не обладает лицензией для проведения таких операций и не обращался за получением разрешения на экспорт вооружения, боеприпасов и военной техники в министерство. Такое редко бывает, но оппоненты проверили информацию и нашли документы, подтверждающие, что требуемые лицензии все же были получены, а гендиректор "Техноэкспорта" Кужыбаев Берик Кенжахметович направил прошение в КазСпецЭкспорт о включении компании в ограниченный список участников закрытых торгов по реализации неиспользуемого военного имущества и военной техники. То есть в данном случае обвинить заявителей информации в фейкопроизводстве у министерства явно не получилось.

Как заявляют и казахстанская, и российская стороны, фейки создаются с целью нарушения двусторонних отношений и межнационального согласия в Казахстане. В тоже время за последние полгода набралось изрядное количество подтвержденных фактов реальных нарушений именно с казахстанской стороны. При этом нередко противоречивые позиции выражают даже представители руководства Казахстана, СМИ, авторитетные общественные деятели.

Опустим вопросы экономического транзита и крайне весомое для России отношение (союзного по ЕАЭС, ШОС и ОДКБ) Казахстана к проводимой на Украине СВО, заявленное Нур-Султаном как нейтральное, но обнаруживающее негласную поддержку Казахстаном украинской стороны. Отметим другое: практически все СМИ Казахстана имеют рубрики типа "Что произошло за сутки на Украине", где даётся лишь информация Киева или западных комментаторов.

Казахстанские чиновники согласовывают антироссийские митинги, способствуют массовому сбору и отправке гуманитарной помощи для ВСУ, полиция РК уже не раз задерживала и штрафовала российских и казахстанских автомобилистов за наклейки с символикой Z и V, хотя размещение таких наклеек не имеет законодательных ограничений.

Свидомые казахи встречают туристов из России

Более того, полиция (это подтверждается видео материалами и свидетельствами) игнорирует хулиганские нападения местных националистов на авто и их хозяев. В одном из университетов затравили преподавателя-казаха, публично поддержавшего Россию. А с призывами громить автомобили с буквой "Z" и обещаниями выплачивать за это вознаграждение выступает бывший сотрудник администрации президента Арман Шураев. И это не фейк.

Арман Шураев разжигает

Не желая демонстрировать своё несогласие с позицией России, руководство РК предоставляет эту возможность своим гражданам, и те в силу аульной дурости стараются от души. Их заявления и действия, попадающие под УК Казахстана, вовсе не фейки, а факты.

Некий "писатель" Бахытжан Бухарбай истерично требует снести памятник в честь победы русского отряда генерала Г. Колпаковского над кокандцами под Узун-Агачем, недалеко от Алматы. Обращаясь к президенту, он пишет, что это "памятник российской оккупации", хотя вместе с русскими сражались и казахи Суранши-батыра, а их потомки полтора столетия носили к этому памятнику цветы.

"Языковые патрули", инициированные сбежавшим Куатом Ахметовым, никуда не исчезли и продолжают кошмарить говорящих по-русски (и русских, и казахов), несмотря на то что президент Токаев назвал их участников "профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб". Наплевав на мнение Токаева, блогер из Павлодара Диас Кузаиров постоянно выкладывал провокационные призывы на свои каналы в TikTok и YouTube.

В том же Павлодаре "языковые патрульные" стали травить и унижать единственного русского заместителя мэра (в городе, где 40% населения – русские!), требуя от женщины разговаривать с ними на казахском языке.

Настоящим бичом Казахстана стали блогеры-националисты, как правило, наглые, туповатые, уверенные в своей безнаказанности, не скрывающие своего шовинизма.

Систематически кривляется павианом со своей видео-гнилью некий Даулет Ахылбеков из Туркестана, заявляющий: "Изучайте в Казахстане казахский язык и уважайте. Если нет – скатертью дорога в задницу Путину". Этот субъект называет русских рабами, трусливыми чертями и т. п.

Обычным делом стали провокационные вызовы в казахских соцсетях вроде "русские, мы вас будем вылавливать и резать, разобьем Рашку и заберем нашу Тюмень, Саратов, Оренбург".

Факты подобных высказываний, которые допускают не только никчемные диванные бойцы, но государственные чиновники и общественные деятели, уже привели к тому, что депутат Государственной Думы РФ от Курганской области Александр Ильтяков призвал власти Республики Казахстан внимательнее отнестись к высказываниям блогеров, чьи "слова должны стать поводом для проверки со стороны силовых ведомств".

Противостоять фейкам, как верно отметили в МИД России, необходимо. Однако, защищая российско-казахские отношения, было бы верным указать партнёрам и на приведённые факты, дабы они не создавали зону противоречий.

Автор: Андрей Уваров

Источник: fondsk.ru