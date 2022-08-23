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Сотрудники таможни задержали более 4-х тонн контрабандного винограда

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- Канат Кожоев
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Сотрудниками "Оперативной" таможни в городе Ош по подозрению в перевозке товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС в КР с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС, было остановлено и проверено автотранспортное средство марки "Mercedes-Benz", под управлением гражданина КР Г.П.И.

При досмотре грузового отсека автотранспорта был обнаружен товар –виноград свежий, общим весом – 2 тысячи 200 кг, на сумму 132 тысячи 500 сомов. Г.П.И. пытался незаконно ввезти груз из Республики Таджикистан.

Аналогичный случай в городе Оше был выявлен при проверке автотранспортного средства марки "Mercedes-Benz", под управлением гражданина КР М.М.Дж..

В грузовом отсеке также обнаружен свежий виноград общим весом – 2 тысячи 200 кг, стоимостью 132 тысячи 500 сомов.

Вышеуказанные факты зарегистрированы в ЖУИ АИС ЕРП, собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области для принятия процессуального решения.


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URL: https://www.vb.kg/421731
Теги:
контрабанда, Кыргызстан, таможня
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