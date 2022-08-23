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В Бишкеке незаконно ввели в эксплуатацию многоэтажку. Возбуждено дело

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- Канат Кожоев
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Прокуратурой Первомайского района города Бишкек проведена проверка в Городском управлении архитектурно-строительного контроля города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что в 2007 году компанией А.К. получены разрешительные документы на строительство многоэтажного жилого дома по адресу: г. Бишкек, ул. Балтагулова 2/3 (ранее проспект Мира 36).

В 2016 году ГУ "Бишкекглавархитектура" согласованы изменения в проектную документацию объекта, в том числе увеличение строительного объема и площади здания, которые не прошли государственную экспертизу.

После чего, вышеуказанный 10-этажный жилой дом построен с явными нарушениями норм архитектурно-градостроительного законодательства и требований пожарной безопасности, выразившиеся в отсутствии необходимой незадымляемой лестничной клетки и люков аварийного выхода в отдельных однокомнатных квартирах.

Кроме того, в нарушение выданных инженерно-технических условий, теплоснабжение объекта вместо предусмотренного газового осуществляется за счет электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на электрические сети самого объекта и в данном районе.

Однако, несмотря на вышеуказанные нарушения, создающие угрозу безопасности людей, в феврале 2020 года должностными лицами Межрегионального управления Госэкотехинспекции по городу Бишкеку (ныне городское управление архитектурно-строительного контроля города Бишкека) многоэтажный жилой дом принят в эксплуатацию.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением) УК и в Госстрой республики внесен акт прокурорского реагирования об устранении выявленных нарушений закона.


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URL: https://www.vb.kg/421735
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, Кыргызстан, уголовное дело
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