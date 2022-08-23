Стало известно, почему талибы захватили остров на узбекской границе

Как сообщили в пресс-службе пограничных войск Службы государственной безопасности (СГБ), 21 августа 2022 года на территории острова Арал Пайгамбар (Сурхандарьинская область) была замечена группа граждан Афганистана, нарушивших государственную границу и причаливших к вышеупомянутому острову на своих лодках.

Прибывшему на место пограничному наряду Узбекистана нарушителями было оказано сопротивление.

"Благодаря проведенной операции все нарушители госграницы Узбекистана (всего 24) были задержаны для установления их личности и проведения следственных мероприятий", – говорится в сообщении.

По итогам опроса было установлено, что причиной пограничного инцидента является незаконная добыча корня солодки, произрастающего в большом количестве в пограничной зоне Узбекистана.

В погранвойсках СГБ заключили, что в настоящее время территория острова Арал Пайгамбар находится под полным контролем подразделений пограничных войск Узбекистана.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что узбекские пограничники открыли огонь по афганцам, прибывшим на пограничный остров Арал Пайгамбар на реке Амударья, после чего на острове высадились члены движения "Талибан" и взяли его под свой контроль.

Пресс-секретарь полиции талибов по провинции Балх маулави Идрис подтвердил, что некий инцидент в указанной локации действительно имел место. По его словам, подробностей было мало и, чтобы прояснить ситуацию, в район отправились представители местных властей талибов.

Источник: kun.uz