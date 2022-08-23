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Гулнара Батырова. Биография

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- Канат Кожоев
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Гулнара Баатырова родилась 29 октября 1963 года.

Образование высшее. В 1986 году окончила Кыргызский государственный медицинский институт, врач-лечебник.

  1. 1986 -1988 гг. - врач – ординатор Городской клинической больницы №2, г. Бишкек;
  2. 1988 - 1993 гг. - участковый терапевт Карасуйской центральной районной поликлиники;
  3. 1993 - 1997 гг. - заведующая терапевтическим отделением Карасуйской центральной районной поликлиники;
  4. 1997 - 2001 гг. - заведующая поликлиникой Карасуйской центральной районной поликлиники;
  5. 2001 - 2013 гг. - директор Карасуйского районного Центра семейной медицины;
  6. 2011-2021 гг. - член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР;
  7. С 2013-го - председатель Медицинской Аккредитационной Комиссии Минздрава КР.

Участие в выборных органах:

  1. 2004 г. - Депутат Карасуйского городского Кенеша;
  2. 2008 г. - Депутат Карасуйского городского Кенеша;
  3. 2009 - 2011 гг.- Председатель Карасуйского городского Кенеша.

Награды:

  1. 1998 г. - Почетная грамота Ошской облгосадминистрации;
  2. 2001 г. - "Отличник здравоохранения" КР;
  3. 2008 г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения КР;
  4. 2009 г. - Почетная грамота КР;
  5. 2014 г. - Почетный Гражданин Карасуйского района;
  6. 2016 г. - Почетная Грамота Жогорку Кенеша;
  7. 2016 г. - Почетная Грамота ЦИК КР.

23 августа 2022 года Гулнара Баатырова назначена исполняющим обязанности министра здравоохранения КР. Соответствующий приказ подписал президент Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/421741
Теги:
кадры, Кыргызстан, Минздрав
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