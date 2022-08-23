Гулнара Батырова. Биография

Гулнара Баатырова родилась 29 октября 1963 года.
Образование высшее. В 1986 году окончила Кыргызский государственный медицинский институт, врач-лечебник.
- 1986 -1988 гг. - врач – ординатор Городской клинической больницы №2, г. Бишкек;
- 1988 - 1993 гг. - участковый терапевт Карасуйской центральной районной поликлиники;
- 1993 - 1997 гг. - заведующая терапевтическим отделением Карасуйской центральной районной поликлиники;
- 1997 - 2001 гг. - заведующая поликлиникой Карасуйской центральной районной поликлиники;
- 2001 - 2013 гг. - директор Карасуйского районного Центра семейной медицины;
- 2011-2021 гг. - член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР;
- С 2013-го - председатель Медицинской Аккредитационной Комиссии Минздрава КР.
Участие в выборных органах:
- 2004 г. - Депутат Карасуйского городского Кенеша;
- 2008 г. - Депутат Карасуйского городского Кенеша;
- 2009 - 2011 гг.- Председатель Карасуйского городского Кенеша.
Награды:
- 1998 г. - Почетная грамота Ошской облгосадминистрации;
- 2001 г. - "Отличник здравоохранения" КР;
- 2008 г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения КР;
- 2009 г. - Почетная грамота КР;
- 2014 г. - Почетный Гражданин Карасуйского района;
- 2016 г. - Почетная Грамота Жогорку Кенеша;
- 2016 г. - Почетная Грамота ЦИК КР.
23 августа 2022 года Гулнара Баатырова назначена исполняющим обязанности министра здравоохранения КР. Соответствующий приказ подписал президент Садыр Жапаров.