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Курманбек Бакиев: У меня сжалось сердце, когда узнал о ДТП в Ульяновске

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев выразил слова соболезнования кыргызстанцам, которые потеряли своих близких в ДТП под Ульяновском. Его слова передал редакции vb.kg сторонник семьи Бакиевых, гражданский активист и журналист Аскат Тейит.

"У меня сжалось сердце, когда я услышал о трагедии, случившейся в российском городе Ульяновск.

То, что жизнь наших маленьких детей, у которых все было впереди, которые еще не доиграли свои игры и которые только начали свой жизненный путь, оборвалась - это неописуемая трагедия. В этой связи я приношу свои глубочайшие соболезнования их родителям и родственников от меня лично и моей семьи. Мужайтесь, мои соотечественники, потерявшие своих близких!" - сказал Курманбек Бакиев.


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URL: https://www.vb.kg/421744
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан, Курманбек Бакиев
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