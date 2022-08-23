Курманбек Бакиев: У меня сжалось сердце, когда узнал о ДТП в Ульяновске

Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев выразил слова соболезнования кыргызстанцам, которые потеряли своих близких в ДТП под Ульяновском. Его слова передал редакции vb.kg сторонник семьи Бакиевых, гражданский активист и журналист Аскат Тейит.

"У меня сжалось сердце, когда я услышал о трагедии, случившейся в российском городе Ульяновск.

То, что жизнь наших маленьких детей, у которых все было впереди, которые еще не доиграли свои игры и которые только начали свой жизненный путь, оборвалась - это неописуемая трагедия. В этой связи я приношу свои глубочайшие соболезнования их родителям и родственников от меня лично и моей семьи. Мужайтесь, мои соотечественники, потерявшие своих близких!" - сказал Курманбек Бакиев.