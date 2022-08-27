Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева продолжает серию концертов под открытым небом. Сегодня, 27 августа, поклонников классики ждет концерт "Молодая Опера - Молодой Балет".

Начало в 20 часов.

Музыкальные вечера проходят у арки театра со стороны сквера "Театральный".

В воскресенье, 28 августа, на Большой сцене театра дадут оперу Джузеппе Верди "Травиата" с участием звезд оперной сцены из Южной Кореи – оперной дивы Ким Чон А и полюбившегося кыргызской публике маэстро Но Тэ Чол.

Вместе с коллегами из Южной Кореи на театральные подмостки выйдут лучшие голоса кыргызской оперы - заслуженный артист КР Тилек Найманбаев (Альфред Жермон), лауреат международных конкурсов Глеб Ким (Жорж Жермон), Аяна Бекенова (Флора), заслуженный артист КР Нуржигит Асанов (Барон Дуфоль), Мурат Дербишалиев (Виконт Гастон де Леторьер), Данияр Долотбаков (Маркиз д`Обиньи), лауреат международного конкурса Бактыбек Алмабеков (Доктор Гренвиль), лауреат международного конкурса Ирина Рыбина (Аннина), а также артисты хора и симфонического оркестра театра. Главный хормейстер - Карагул Тиленчиев.

Начало в 18 часов.

1 сентября публику ждет концерт струнного камерного оркестра под открытым небом.

Начало в 19 часов.

2 сентября зрителей приглашают на концерт "Молодая Опера – Молодой Балет" под театральной аркой.

Начало в 19 часов.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 2 сентября откроется выставка станковой живописи "Новый соцреализм-3". Это проект TOLON MUSEUM & BILIMKANA в рамках движения POSTTOTAL. Вниманию публики будут представлены работы Нюргуяны Иннокентьевой, Арууке Сыдыкалы кызы, Саркына Соромбаева, Таалайбека Усубалиева, Омуркул уулу Базаркула и Константина Шкурпелы.

Торжественное открытие выставки в 15 часов.

Посетить выставку "Новый соцреализм-3" можно до 19 сентября.

Также в КНМИИ продолжает работу выставка художников-юбиляров, посвященная Дню независимости Кыргызской Республики. В экспозицию вошли произведения живописи, скульптура и образцы декоративно-прикладного искусства из собрания музея.

Посетить экспозицию можно до 1 сентября.

В выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики галерее "Дубовый парк" имени Семена Чуйкова заканчивает работу выставка живописи "Другой взгляд". На первом этаже представлены произведения Айсулуу Акуновой и Каныбека Тойчиева. На втором - Алены Ли, Мащиц Виктории и Доминики.

Посетить выставку можно до 28 августа.

Время работы галереи: с 12 до 18 часов.

Галерея "Дубовый парк" находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.