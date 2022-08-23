Технология мега-возможностей! Как стандарт 5G изменит жизнь кыргызстанцев?

Внедрение стандарта 5G в республике не за горами! Ведь 3 августа государственный оператор сотовой связи MegaCom впервые провел на территории Бишкека тестовые замеры сети 5G. В ходе пилотных испытаний скорость скачивания данных превысила 1,8 Гигабита в секунду, продемонстрировав космические результаты.

В обозримом будущем компания MegaCom будет готова презентовать абонентам высокоскоростной интернет и голосовые услуги сверхнового уровня. А пока предлагаем вам, набравшись терпения, окунуться в мир мега-возможностей и узнать, какие изменения ощутят счастливые обладатели гаджетов с поддержкой стандарта 5G в Кыргызстане.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА 5G ПО СРАВНЕНИЮ С 4G LTE?

Скорость: сеть 5G способна передавать значительно больше информации. После запуска технологии в КР на скачивание любимого фильма в формате Full HD уйдут считанные секунды, а не несколько минут, как раньше. За счет скоростной передачи сигнала обмен данными в сети 5G будет происходить с минимальными задержками (1-2 миллисекунды), примерно в 10-20 раз быстрее, чем в 4G LTE.

Надежная связь: создание ультрасовременной инфраструктуры 5G увеличит пропускную способность оборудования, снизив нагрузку на сеть, и обеспечит абонентов еще более надежными и быстрыми инструментами коммуникации.

Охват: 5G способна одновременно обслуживать большее количество устройств за счет расширенного диапазона радиоволн, благодаря чему преимущества технологии в определенном радиусе смогут ощутить гораздо больше абонентов.

Энергоэффективность: гаджеты с поддержкой 5G потребляют меньше энергии. Дело в том, что технология связи пятого поколения может оперативно переключаться в режим пониженного энергопотребления, когда абонент не использует услуги сотовой связи. То есть при той же емкости батареи при использовании устройством сети 5G автономность гаджета повысится.

КАК 5G ИЗМЕНИТ НАШУ ЖИЗНЬ?

Стандарт связи пятого поколения позволит Кыргызстану осуществить цифровую трансформацию отраслей экономики и сфер повседневной жизни. Вот лишь некоторые из направлений.

Здравоохранение: 5G подтолкнет телемедицину к выходу на новый уровень. Сверхвысокие скорости передачи данных о жизненно важных показателях (дыхании, сердцебиении, температуре тела и т. д.) значительно усовершенствуют удаленный круглосуточный мониторинг состояния здоровья пациента. Возможности технологии также предполагают:

усовершенствование оказания дистанционной неотложной помощи; внедрение роботизированной хирургии с использованием манипуляторов; моментальную передачу информации для оперативной постановки диагноза (результаты обследований, медкарты и т. д.); онлайн-подготовку медицинских специалистов с использованием AR/VR-гарнитур, поддерживающих 5G, с выполнением ими в реальном времени практических процедур в виртуальной среде.

Транспорт: беспроводная сеть нового поколения мотивирует государство к развитию беспилотного транспорта. Благодаря 5G автономный автомобиль будет взаимодействовать с участниками дорожного движения и инфраструктурой, регулирующей транспортные потоки, что в итоге отразится на статистике ДТП, снижении аварийности и минимизации смертности. Кроме того, технология пятого поколения позволит оптимизировать маршруты общественного транспорта и обеспечить приоритет при движении спецмашин (автомобилей скорой помощи, МЧС, МВД, других служб и ведомств).

Промышленность: в отличие от 4G, стандарт пятого поколения рассчитан на промышленный "интернет вещей" (Industrial 5G), позволяющий приложениям и оборудованию коммуницировать друг с другом. Данный формат взаимодействия обладает практически безграничным количеством мыслимых областей применения, в связи с чем Industrial 5G может быть интегрирован по таким направлениям, как горное дело, логистика, промышленная и бытовая безопасность и т. д.

По сути, промышленные "умные" устройства с поддержкой 5G позволят дистанционно управлять процессом безопасной и эффективной добычи полезных ископаемых, будут содействовать крупным торговым и инфраструктурным объектам в автоматизации логистических цепочек (к примеру, контролировать багаж в аэропорту или осуществлять отгрузку товаров со склада), а также модернизируют работу аварийных систем и служб на производстве.

Умный город: уже сегодня кыргызстанцы активно пользуются автоматизированными счетчиками, камерами видеонаблюдения, противопожарными системами, приборами освещения, сигнализациями и т. д. Существенную нагрузку в обслуживании возрастающего количества "умных" устройств возьмет на себя именно сеть 5G. Состояние объектов ЖКХ, жизнеобеспечение крупных торговых центров и предприятий, правопорядок в населенных пунктах, экономия электроэнергии через сенсоры "умного освещения" – технологии связи пятого поколения способны решить массу задач. К слову, в Сингапуре с внедрением 5G начали использовать уличные фонари и датчики, которые отслеживают качество воздуха, контролируют наличие парковочных мест и отвечают за сбор мусора. Удобно, правда?!

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Сегодня Кыргызстан – на пути к созданию суперсовременной инфраструктуры 5G. Первый шаг к глобальной цели – тест-драйв технологии в офисе MegaCom – уже сделан. Вторым станет предоставление возможности каждому кыргызстанцу лично протестировать высокоскоростной интернет и другие преимущества сети 5G от MegaCom в самом центре Бишкека!

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