В чем отличие легальных БК от оффшорных?

Легальный беттинг с каждым годом становится все более и более популярным, постепенно вытесняя на "второй план" ставки в оффшорных БК. Разбираемся, почему так происходит и в чем разница между легальной и оффшорной букмекерской конторой.

Что было раньше

Беттинг своими корнями уходит в позапрошлое столетие. Первые "официальные" букмекерские конторы появились в конце 19 века. В ходе эволюции стал вопрос о лицензировании букмекерского бизнеса. До недавнего времени большинство букмекерских контор работали по оффшорным лицензиям, которые выдавались соответствующими органами в оффшорных зонах (Кюрасао, Гибралтаре, Мальте).

После того, как мировой беттинг ушел в Интернет, доходы букмекеров возросли многократно по причине быстрого роста клиентской базы. Не секрет, что более 90% игроков, делающих ставки на спорт, проигрывают свои деньги в долгосрочной перспективе. Доходы ведущих букмекерских контор исчисляются сотнями миллионов долларов. Работая по оффшорной лицензии, букмекеры ничего не платят в государственную казну.

В начале текущего столетия многие страны разработали и приняли соответствующее законодательство, регулирующее деятельность букмекеров на их территории. Некоторые страны вообще запретили работу букмекеров в сети онлайн. Некоторые страны ввели обязательное лицензирование. Сайты букмекерских контор, которые не оформили национальную лицензию, находятся "вне закона". Например, в России доступ к таким сайтам ограничивается.

Поэтому, все больше и больше букмекеров начали работать на несколько "фронтов". Ведущие букмекерские конторы, кроме своего основного оффшорного сайта, разработали и запустили дочерние сайты, на которые были оформлены национальная лицензия конкретной страны, для которой предназначен сайт. Конечно, это неудобно и накладно для букмекера, но такой подход к решению проблемы снимает ряд юридических вопросов и открывает беспрепятственный доступ к перспективным рынкам.

В чем отличие

Чем же отличаются оффшорные и лицензированные букмекерские конторы. Во-первых, стоимостью лицензии. Как правило, стоимость оффшорной лицензии существенно ниже, и получить ее проще.

Во-вторых, процессом регистрации нового клиента. Как правило, регистрация в оффшорной БК проходит по упрощенной процедуре, и не занимает много времени. Клиент вводит базовую информацию, подтверждает свои контактные данные и получает доступ к персональному кабинету. Регистрация в лицензированной БК часто требует идентификации личности игрока, в ходе которой он предоставляет оригинал своего паспорта. Иногда эта процедура может занимать несколько дней.

В-третьих, в оффшорных БК выигрыш не облагается налогом. В лицензированных БК игрок должен платить определенный процент с выигранных денег. Например, в России надо будет уплатить 13% при выводе выигрыша со своего аккаунта в букмекерской конторе.

С технической точки зрения процесс беттинга в оффшорной и лицензированной БК ничем не отличается. Сайты одной и той же конторы, работающие по различным лицензиям, предоставляют своим клиентам одинаковые линии с идентичными коэффициентами.

Вопрос юридической защищенности беттора

Главное преимущество игры в лицензированной конторе заключается в том, что беттор находится под юридической защитой, поскольку деятельность букмекера узаконена, а личность игрока идентифицирована во время его регистрации.

В случае возникновения каких-либо спорных вопросов между игроком и букмекером, первый может подать жалобу на неправомерные (по его мнению) действия букмекера. Если обращение составлено правильно, оно будет рассмотрено соответствующими органами и по нему будет вынесено решение, обязательное к исполнению. Букмекер не может проигнорировать решение исполнительного органа, поскольку может лишиться лицензии со всеми вытекающими отсюда последствиями.

При игре в оффшорной БК такой возможности у игрока нет. Он вынужден самостоятельно решать возникшую проблему в личной переписке со службой безопасности. Если игра ведется в зарубежной конторе, то и переписка будет вестись на иностранном языке, что еще больше усложняет решение проблемы.