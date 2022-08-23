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Тенгиз Болтурук отстранен от управления Кумтором

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- Канат Кожоев
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Кабинет министров Кыргызской Республики сообщает относительно деятельности рудника Кумтор.

В сообщении отмечается:

"Сегодня произошли большие изменения в деятельности рудника Кумтор.

В связи с тем, что Кумтор полностью перешел в собственность Кыргызской Республики, в мае текущего года Счетной палатой Кыргызской Республики была проведена соответствующая проверка.

В результате на руднике установлены финансовые нарушения, в частности горюче-смазочные материалы, продукты питания, запасные части закупались по ценам выше рыночных.

В этой связи Тенгиз Болтурук и финансовый директор Рыспек Токтогулов отстранены от руководства на Кумторе.

В закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани" назначены новые руководители.

Тенгиз Болтурук остается руководителем Национального холдинга "Наследие великих кочевников".

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики в порядке общего контроля начала проверку с привлечением сотрудников Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Счетной палаты Кыргызской Республики. По итогам данной проверки общественности будет предоставлена точная информация.

На сегодняшний день на руднике не имеется проблем с добычей золота. Годовой план будет выполнен. В текущем году будет добыто 17,5 тонны золота".


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URL: https://www.vb.kg/421761
Теги:
Кумтор, Кыргызстан, кабмин, Тенгиз Болтурук
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