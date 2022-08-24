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Жителя Чуйской области задержали на Иссык-Куле с наркотиками

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- Канат Кожоев
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Как сообщает УВД Иссык-Кульской области, в начале августа сотрудникам СБНОН ОВД Иссык-Кульского района поступила оперативная информация о том, что на территории района неизвестный мужчина незаконно хранит наркотические вещества.

Данная информация была зарегистрирована в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района, было возбуждено уголовное дело по статье 283 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий оперативниками СБНОН ОВД Иссык-Кульского района был установлен подозреваемый в незаконном хранении наркотиков. Им оказался 42-летний житель городаТокмока Чуйской области Ж.З., который в ближайшее время на своей личной автомашине собирался выехать из территории Иссык-Кульского района.

Руководствуясь со статьей 212 ч.9 (Основание и порядок производства обыска и выемки) уголовно-процессуального кодекса, сотрудниками милиции ОВД Иссык-Кульского района на окраине села Ананьево была остановлена автомашина "Тайота Клюгер" под управлением подозреваемого и был произведен обыск.

В ходе обыска, подозреваемый Ж.З. добровольно передал сотрудникам милиции целлофановый пакет, в котором находилось растительность темно-коричневого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли. При взвешивании вес изъятого вещества составил 110 граммов.

В рамках возбужденного уголовного дела назначена судебно-химическая экспертиза. Задержанный водворен в ИВС ОВД Иссык-Кульского района до принятия меры пресечения судом на время следствия.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/421767
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, наркотики, Кыргызстан, Иссык-Куль, милиция, УВД
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