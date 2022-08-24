Проект "Пегий пес, бегущий краем моря" победил на питчинге в Санкт-Петербурге.

В культурной столице России в течение двух дней проходил питчинг копродукционных проектов со странами СНГ. Мероприятие проводилось с целью выявления интересных идей и создания совместных фильмов кинематографистами России и их коллег из государств Содружества.

В основу проекта "Пегий пес, бегущий краем моря" легла повесть Чингиза Айтматова. Автор сценария и режиссер будущей картины Таалайбек Кулмендеев. Соавтор сценария проекта Эльназ Бактыгулов. Продюсер Акжол Бекболотов.

Кинопроект из Кыргызстана победил в категории "Игровое полнометражное кино".