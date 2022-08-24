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2 сентября в Бишкеке открывается выставка "Новый соцреализм-3"

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- Анастасия Карелина
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2 сентября в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открывается выставка мастерской стипендиальной программы TOLON MUSEUM & BILIMKANA в рамках движения POSTTOTAL "Новый соцреализм-3".

Данная выставка актуальной живописи является продолжением выставок "Новый соцреализм" и "Новый соцреализм-2". Экспозиция должна стать отражением того, что волнует наше общество в данный момент.

Как сообщают организаторы, "Новый соцреализм-3" - это выставка позитивных произведений. Авторы попытались избежать чернухи и скандальности. Новая выставка - это попытка вернуть в изобразительное искусство Кыргызстана большую тему. Зрителям будут представлены работы, требующие от художников глубоких знаний, изучения истории, длительной вдумчивой работы над этюдами и эскизами. Это не социалистический реализм, это новый социальный реализм, новое отношение к роли художника в пост-тоталитарном обществе.

Бишкекчане и гости столицы, пришедшие на выставку, смогут увидеть и оценить произведения Нюргуяны Иннокентьевой, Арууке Сыдыкалы кызы, Саркына Соромбаева, Таалайбека Усубалиева, Омуркула уулу Базаркула и Константина Шкурпелы.

Справка "ВБ":

Стипендиальный проект БИЛИМАРТ - это проект поддержки художников для создания масштабных актуальных злободневных произведений. С февраля по август 2020 года проходили семинары и обсуждения. В декабре 2020 года состоялась выставка "Новый соцреализм". В августе 2021 года – выставка "Новый соцреализм-2". Она вызвала много дискуссий и критики. Картина "Ата Бейит" Таалайбека Усубалиева произвела настоящий фурор. А недавно Таалайбеку Усубалиеву за серию картин о COVID-19 была присуждена Государственная премия Кыргызской республики имени Токтогула.


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URL: https://www.vb.kg/421771
Теги:
выставка, искусство, Кыргызстан
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