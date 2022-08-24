Погода
$ 82.18 - 83.18
€ 83.62 - 84.62

Мигрантка просит уволить посла Кыргызстана в России за бездействие

802  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мигрантка Салтанат Митиева обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой уволить посла КР в России Гульнару-Клару Самат. Соответствующее видеообращение она оставила на своей странице в Facebook.

По ее словам, мигранты неоднократно обращались в посольство с просьбой решить регистрационный вопрос, но никакой реакции от дипмиссии не дождались.

Кроме того, женщина обратилась к депутатам ЖК. Она сказала, что вместо того, чтобы писать посты соболезнования в соцсетях погибшим в Ульяновской области, они могли бы использовать свои полномочия для решения проблем мигрантов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421772
Теги:
МИД, президент, Москва, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, трудовые мигранты в РФ, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  