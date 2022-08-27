3 и 4 сентября в Бишкеке состоится премьера молодежной оперы "Ай-Тентек"

3 и 4 сентября в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится премьера молодежной оперы "Ай-Тентек". Об этом сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

Автор произведения, которое увидят зрители, выпускница Кыргызской национальной консерватории, лауреат президентской стипендии 2020 года, Посол доброй воли Всемирных Игр Кочевников-2018, обладатель Серебряной кнопки YouTube, талантливый композитор и создатель ряда вокальных и хоровых произведений Нур Чолпон.

Опера "Ай-Тентек" создана по либретто Бубусары Калыковой. Это трогательная история эмоционального взросления девочки вдали от родителей. Сюжет передает разнообразный спектр чувств и эмоций внутри семьи, где кровных родителей ребенку заменяют родственники.

Сюжет произведения основан на коллективном опыте современного кыргызского общества. Несмотря на пережитые сложности, войны, природные катаклизмы, когда самые сильные взрослые вынуждены покидать свой дом ради обеспечения жизни, именно родовое воспитание позволило кыргызскому этносу сохранить национальную самоидентификацию и самобытность.

Образ главной героини олицетворяет альтер-эго автора оперы - Нур Чолпон. В какой-то мере это собирательный образ кыргызской девочки. За внешней хрупкостью, нежностью и покорностью скрывается резерв бунтарской силы, способной выполнить самые сложные задачи.

Дирижер-постановщик спектакля - Захар Бутенко. Режиссер-постановщик - Жипара Ибраимова. Главный хормейстер - народный артист Кыргызской Республики Карагул Тиленчиев. Главные роли в спектакле исполнят Нур Чолпон и молодые солисты оперы - Аяна Бекенова, Дмитрий Жумалиев, Атахан Айбек уулу, Элгиз Бейшенбаев.