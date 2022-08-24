В Оше таможенники задержали более 4-х тонн контрабандного винограда

Сотрудниками "Оперативной" таможни в городе Ош по подозрению в перевозке товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС в КР с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС, было остановлено и проверено автотранспортное средство марки "Mercedes-Benz" под управлением гражданина КР "Г.П.И". Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

При досмотре грузового отсека автотранспорта был обнаружен товар –виноград свежий, общим весом - 2200 кг., на сумму 132 500 сомов. "Г.П.И." пытался незаконно ввезти груз из Республики Таджикистан.

Аналогичный случай в г.Ош был выявлен при проверке автотранспортного средства марки "Mercedes-Benz", под управлением гражданина КР "М.М.Дж.".

В грузовом отсеке также обнаружен свежий виноград общим весом - 2200 кг, стоимостью 132 500 сомов.

Вышеуказанные факты зарегистрированы в ЖУИ АИС ЕРП, собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области для принятия процессуального решения.