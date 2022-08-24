В Оше таможенники задержали более четырех тонн контрабандного винограда

Сотрудниками "Оперативной" таможни в городе Оше по подозрению в перевозке товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС в КР с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС, было остановлено и проверено автотранспортное средство марки Mercedes-Benz под управлением гражданина КР Г.П.И. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

При досмотре грузового отсека автотранспорта был обнаружен товар – виноград свежий, общим весом - 2200 кг, на сумму 132 500 сомов. Г.П.И. пытался незаконно ввезти груз из Республики Таджикистан.

Аналогичный случай в г.Оше был выявлен при проверке автотранспортного средства марки Mercedes-Benz под управлением гражданина КР М.М.Дж.

В грузовом отсеке также обнаружен свежий виноград общим весом - 2200 кг стоимостью 132 500 сомов.

Вышеуказанные факты зарегистрированы в ЖУИ АИС ЕРП, собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области для принятия процессуального решения.