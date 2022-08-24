В Баткене пресекли незаконный ввоз алюминиевого провода

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Баткен" совместно с сотрудниками УГКНБ КР по Баткенской области на мобильном посту "Развилка" вблизи села Чон-Талаа Баткенской области было остановлено и проверено автотранспортное средство марки "Hyundai Porter" под управлением гражданина КР "А.К.Ж.". Об этом сообщает пресс-служба таможни.

"При досмотре грузового отсека обнаружен товар – алюминиевый провод марки А35 неизолированный, в количестве 20 рулонов по 84 кг., по 1000 метров каждый. Груз перевозили без каких-либо товаросопроводительных документов, подтверждающих легальность ввоза на территорию ЕАЭС.

Согласно заключению эксперта торгово-промышленной палаты КР среднерыночная стоимость задержанного товара составила 480 000 сом".