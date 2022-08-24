Эрлан Абдылдаев обсудил с замглавы МИД Таджикистана ситуацию на границе

В Душанбе состоялась встреча посла Кыргызстана в Таджикистана Эрлана Абдылдаева с заместителем министра иностранных дел Таджикистана Содиком Имоми. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы, текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Таджикистана в различных сферах, в том числе по защите прав граждан, а также приграничное и межрегиональное сотрудничество.

Стороны обратили внимание на необходимость продолжения совместной работы по восстановлению и укреплению доверия среди местного населения приграничных областей двух стран для обеспечения стабильности и безопасности в приграничье.

С целью эффективного решения приоритетных задач и придания положительной динамики двусторонним отношениям была подчеркнута возможность и необходимость задействования механизмов работы в рамках Межгосударственного координационного совета, Совета министров иностранных дел двух стран, депутатских групп парламентов, кыргызско-таджикской Межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению двусторонних вопросов.