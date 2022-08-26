Сегодня в Бишкеке дают "Травиату" с участием звезд из Южной Кореи

Сегодня, 28 августа, в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева публике представят оперу Джузеппе Верди "Травиата" с участием звезд оперной сцены из Южной Кореи - оперной дивы Ким Чон А и известного кыргызской публике маэстро Но Тэ Чол. Об этом сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

"Травиата" - одно из самых "хитовых" произведений классического музыкального наследия. Сюжет "Травиаты" заимствован из драмы Александра Дюма-сына "Дама с камелиями". Прототипом героини стала знаменитая парижская куртизанка Мари Дюплесси. Опера была создана в 1853 году и вскоре обрела оглушительный успех на всех мировых сценах, став бессмертным творением ее автора.

Ким Чон А, которая исполнит главную партию Виолетты, была удостоена многих наград. Артистка завоевала вторую премию на Международном конкурсе имени Глинки в России, получила Гран-при Beautiful Korea Culture Awards, премию министра культуры Омска, министра культуры Крыма, премию лидера Кореи. В репертуаре вокалистки заглавные партии в операх "Травиата", "Богема", "Чхунхянчжон", "Король Лир", произведения мировой вокальной классики. С прославленными симфоническими коллективами Ким Чон А выступала с сольными концертами в Карнеги-холле, Линкольн-центре, Омском органном зале, концертном зале Новосибирска, Рахманиновском зале в Крыму. Певица обладает широкой палитрой вокальных красок и прекрасными актерскими данными.

Вместе с коллегами из Южной Кореи на бишкекские театральные подмостки выйдут сегодня лучшие голоса кыргызской оперы - заслуженный артист Кыргызской Республики Тилек Найманбаев, лауреат международных конкурсов Глеб Ким, Аяна Бекенова, заслуженный артист Кыргызской Республики Нуржигит Асанов, Мурат Дербишалиев, Данияр Долотбаков, лауреат международного конкурса Бактыбек Алмабеков, лауреат международного конкурса Ирина Рыбина, артисты хора и музыканты симфонического оркестра театра. Главный хормейстер - Карагул Тиленчиев.