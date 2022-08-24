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Душанбе отреагировал на заявление секретаря Совбеза России

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Секретарь Совбеза России выразил обеспокоенность командно-штабными учениями "Региональное сотрудничество - 2022", организованными Центральным командованием США в Таджикистане. В ответ его таджикский коллега заявил, что стратегическим отношениям между Таджикистаном и Россией ничего не угрожает, сообщает Радио "Озоди".

Командно-штабные учения "Региональное сотрудничество - 2022" с участием военнослужащих из США, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана и Монголии прошли в Душанбе с 10 по 20 августа. Таджикистан и США также провели пятидневный двусторонний компонент полевых учений в учебном центре Фахрабад.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев объяснил интерес США в военных учениях в Центральной Азии возможностью изучить потенциальный театр военных действий, уточнить координаты перспективных целей, а также корректировать цифровые карты для высокоточного оружия.

Заявление Патрушева прозвучало в Ташкенте, где секретари Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили повестку запланированного на сентябрь саммита. Отрывки из выступления секретаря Совбеза РФ опубликовал 23 августа еженедельник "Аргументы и факты".

Патрушев обратил внимание на то, что Вашингтон по-прежнему не оставляет попыток договориться со странами-соседями Афганистана о создании там "временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций". "Именно в таком ключе рассматриваем начавшиеся 10 августа учения "Региональное сотрудничество - 2022" под командованием США и с участием военных из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Пакистана", - заявил он. "Очень надеюсь, что все страны - члены ШОС и сейчас осознают, какие чрезвычайно высокие риски для нашей безопасности представляют эти американские инициативы", - добавил Патрушев.

О каких "высоких рисках" идет речь, секретарь Совбеза РФ не уточнил. Военное вторжение России в Украину и покровительство США правительству Владимира Зеленского привело к резкому ухудшению отношений между Вашингтоном и Москвой. Общий объем военной помощи Киеву, предоставленный со стороны США с начала боевых действий на Украине, уже превысил 10 млрд долларов.

Насрулло Махмудзода, секретарь Совета безопасности Таджикистана, комментируя по просьбе Радио Озоди заявление своего российского коллеги, 23 августа сказал: "Хочу сказать г-ну Патрушеву, что у нас с Российской Федерацией стратегическое сотрудничество, и это сотрудничество остается неизменным. Стратегическим отношениям между Таджикистаном и Россией ничего не угрожает".

Таджикистан в своей внешней политике придерживается политики "открытых дверей" и выступает за конструктивное сотрудничество со всеми государствами мира, в том числе США и европейскими странами.

Посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм 10 августа, поприветствовав участников военных учений "Региональное сотрудничество - 2022", заметил, что эти учения являются крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии. Данные учения "предоставляют уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе", - заявил он.


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URL: https://www.vb.kg/421783
Теги:
Россия, США, Таджикистан, учения
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