В Беловодском состоялся сармерден, в котором участвовали сотрудники колоний

В Московском районном Доме культуры прошел очередной этап творческого состязания мужских и женских команд, игравших в сармерден. Участвовали работники учреждений № 8, 14, 16 и 45, расположенных в Чуйской области.

Основной целью проведения сармердена среди сотрудников Службы исполнения наказаний является воспитание уважения к старейшинам через развитие великого национального наследия, духовной культуры, обычаев, языка, а также изучение истории родного края, формирование морально-нравственных качеств.

Успех проведения таких игр связан с организаторским талантом полковника в/с Нурдина Бердикожоева, начальника Управления воспитательной, социальной и психологической работы СИН. Неоценима и роль советника главы СИН, полковника в отставке Мендибека Сыйдалиева.

Мероприятие открыл полковник в отставке Алибай Нишанбаев, председатель Совета ветеранов СИН. Он поздравил ветеранов, вручил им Почетные грамоты, медали "Ардагер" и "Кадыр", отметив, что молодому поколению нужен совет опытных коллег. Многонациональный состав местных ветеранов с готовностью откликнулся на призыв шире делиться накопленным опытом и поощрять коллективы учреждений к патриотизму.

Также со словами благодарности к собравшимся за вклад в культуру обратился аким Московского района Алмазбек Дубанаев, сказав, что местные власти всегда готовы к сотрудничеству с СИН во благо государства.

В самом сармердене особо отличились актерской игрой майоры Максат Абдрасулов и ​​Айкол Сарыкова. А лейтенант Осмонов Закир и Айпери Сатарбекова прекрасно исполнили отрывки из эпоса "Манас".

Участники пели, танцевали, рассказывали пословицы и отгадывали загадки. Также они представили подробную историю и значение комуза, плетки-камчи, мужского ак-калпака, женского головного убора элечека и белдемчи – традиционной распашной юбки с широким поясом и вышивкой.

По итогам сармердена жюри вынесло решение, что обе сборные команды получили одинаковые баллы. Победил общий командный дух и дружба!