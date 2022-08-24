Погода
$ 82.18 - 83.18
€ 83.62 - 84.62

В Бишкеке презентовали проект по взаимодействию МСУ и гражданского общества

170  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в Бишкеке состоялась презентация проекта по результатам взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским обществом для профилактики конфликтов.

На протяжении 6 месяцев органы МСУ реализовывали грантовые проекты совместно с организациями гражданского общества в 25 локациях по всему Кыргызстану.

На презентации присутствуют представители Центральной Избирательной Комиссии, Представители Европейского Союза в КР, госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров, госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, госкомиссии по делам религии КР, международные и неправительственные организации, политические партии, эксперты, гражданское общество, общественные организации, молодежные активисты, молодежные движения.

Мирные инициативы в 25 районах по всей стране финансируются проектом "Ынтымактуу Жашоо", релизуемого International Alert совместно с Институтом Политики Развития и Национальным Центром Медиации при поддержке Европейского Союза.

"Грантовые проекты во всех 25 локациях направлены на профилактику конфликтов, улучшение доступа к услугам МСУ, межэтническую толерантность и социальную сплоченность. Перед началом работы мы провели оценку нужд сообществ, так как в каждой локации есть свои особенности и потребности.

В итоге мы получили 25 уникальных мирных инициатив по всей стране, и уже можем наблюдать результаты успешной совместной работы гражданского общества и органов местного самоуправления, решающие местные проблемы сообща. Сегодня все участники проекта смогут поделиться опытом и извлечь полезные уроки из работы других сообществ", - отметила директор International Alert по Центральной Азии Шакират Токтосунова.

Для справки: International Alert совместно с Институтом Политики Развития и Национальным Центром Медиации работает в Кыргызстане над созданием платформы для поддержки активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактикесоциальных конфликтов, поддержания правопорядка, а также обучения навыкам медиации в 25 отобранных локациях Кыргызстана. Проект реализуется при поддержке Европейского Союза.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421788
Теги:
МСУ, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  