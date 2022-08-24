В Бишкеке презентовали проект по взаимодействию МСУ и гражданского общества

Сегодня в Бишкеке состоялась презентация проекта по результатам взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским обществом для профилактики конфликтов.

На протяжении 6 месяцев органы МСУ реализовывали грантовые проекты совместно с организациями гражданского общества в 25 локациях по всему Кыргызстану.

На презентации присутствуют представители Центральной Избирательной Комиссии, Представители Европейского Союза в КР, госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров, госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, госкомиссии по делам религии КР, международные и неправительственные организации, политические партии, эксперты, гражданское общество, общественные организации, молодежные активисты, молодежные движения.

Мирные инициативы в 25 районах по всей стране финансируются проектом "Ынтымактуу Жашоо", релизуемого International Alert совместно с Институтом Политики Развития и Национальным Центром Медиации при поддержке Европейского Союза.

"Грантовые проекты во всех 25 локациях направлены на профилактику конфликтов, улучшение доступа к услугам МСУ, межэтническую толерантность и социальную сплоченность. Перед началом работы мы провели оценку нужд сообществ, так как в каждой локации есть свои особенности и потребности.

В итоге мы получили 25 уникальных мирных инициатив по всей стране, и уже можем наблюдать результаты успешной совместной работы гражданского общества и органов местного самоуправления, решающие местные проблемы сообща. Сегодня все участники проекта смогут поделиться опытом и извлечь полезные уроки из работы других сообществ", - отметила директор International Alert по Центральной Азии Шакират Токтосунова.

Для справки: International Alert совместно с Институтом Политики Развития и Национальным Центром Медиации работает в Кыргызстане над созданием платформы для поддержки активной молодежи, гражданского общества и органов местного самоуправления по профилактикесоциальных конфликтов, поддержания правопорядка, а также обучения навыкам медиации в 25 отобранных локациях Кыргызстана. Проект реализуется при поддержке Европейского Союза.