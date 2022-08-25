Суровые уроки пика Учитель

Большинство ЧП в горах происходит при спуске с вершин - так гласит статистика. Это произошло и с 33–летним Ефименко. Он с еще одним альпинистом спускался с пика Учитель. Но не удержался на сложном склоне и улетел вниз. Его напарник Константин Неплюев (1991 г.р.) дошел до пострадавшего, сам повредил ногу, при этом старался спасти друга, звал на помощь.

Звонок о происшествии на пике Учителя на пульт "112", куда поступают все экстренные звонки МЧС, приняли около 15.00 14–го августа.

О том, что происходило дальше, нам рассказал начальник недавно организованного спасотряда "Эдельвейс" МЧС Ырысбек Жолдошбаев:

- Мы выехали по тревоге из центра подготовки спасателей, где базируется "Эдельвейс", в ущелье Ала–Арча. Прибыв на предельную для машины в горах высоту, спасатели добрались ночью пешком до стоянки, где увидели около 20 палаток. И это говорит о том, что на самом маршруте - на пике Учитель - всегда есть те, кто или идет вверх, или спускается. Неподалеку расположены сразу несколько ущелий и вершин, которые очень популярны среди горных туристов многих стран СНГ, мира.

С рассветом отыскали в палатке друга пострадавшего. Константин Неплюев рассказал спасателям, как все произошло, и показал место срыва. Сам со спасателями спуститься уже не смог, из–за повреждения ноги.

В это время сети "штормило": появилось много информации об этом событии, обсуждений, даже обвинений, мол, так долго ищут! Представитель Федерации альпинизма КР в "Инстаграме" разместил специальный пост для того, чтобы погасить эту волну:

"Чтобы не было вымыслов и недопонимания по ситуации на Учителе. Группа из двух человек из России пошла самостоятельно на восхождение. На спуске они решили "сократить" путь и направились на осыпной склон в кулуаре. Этот склон опасен наличием льда, выскочив на который, остановиться уже почти невозможно. Один из них сорвался. Второй уже спускался аккуратнее и находился рядом с другом до конца. Когда мы поднялись к месту, пострадавший был еще жив. Умер он позже, во время спуска, когда уже окончательно стемнело. Подошедший доктор после проведения реанимационных мероприятий констатировал смерть. Чтобы не "положить" там еще кого–нибудь, спуск тела решено было отложить до рассвета. Ночью на стоянку поднялись горные спасатели МЧС, они спустили погибшего в альплагерь".

Тело Ефименко спускали на носилках по камням при сильном ветре, на это ушел целый день. Все вернулись сгоревшими на солнце.

Пятеро спасателей иногда вместе, иногда по очереди тянули за собой специальные сани, иногда несли их на руках. Любой спуск пострадавшего - опасный и тяжелый труд. Мировая практика горовосхождения дала возможность разработать специальные рекомендации: и по эвакуации пострадавших, и для спуска тел. Наши спасатели все сделали как положено. Помогали спускаться и второму пострадавшему - Константину, который сопровождал погибшего друга.

- Компетентные органы разберутся, что произошло, в чем причина падения. Мы не знаем, входят ли пострадавшие в какие–то спортивные альпинистские или туристические организации, на месте документов нам не представили. По словам знаем, что просто купили билеты и прилетели в горы.

Очень жаль, что они не учли сложности склона, с его камнями и льдом, чья внешняя пологость обманчива. Поэтому мы постоянно обращаемся к туроператорам, к горным гидам, сотрудникам отелей, в которых живут туристы, объясняем, как важно оповещать туристов, что необходимо составлять карту маршрута, иметь страховку. Все должны понимать, что если у пострадавших нет страховки, то расходы по их спасению ложатся на государство, - пояснил Жолдошбаев.

Понятно, что страховка и данные о маршруте - не панацея от ошибок и ЧП в горах, но это дает спасателям шанс не терять времени на поиски, а идти к месту происшествия. Для кого–то эти драгоценные минуты - спасение жизни.

Пик Учитель в который раз преподал суровый урок.

Мнение эксперта

Мы попросили прокомментировать ситуацию известного альпиниста, восходителя на Эверест Дмитрия Грекова. По его словам, причина смерти - типичная ошибка новичков. "Идут уже с вершины, пусть и 1 категории сложности гора, но усталость давит, ноги болят. Увидели симпатичный кулуарчик и решили, что по нему можно почти что скатиться! Быстро и без проблем. Видимо, и не знали, насколько опасен этот склон.

На всех занятиях для новичков–альпинистов мы всегда тысячу раз проговариваем: идем по проложенному маршруту, никуда, ни на какие кулуары не сворачиваем! Нельзя! Умирают–то не от высоты, а от удара - то есть разгоняются, а остановиться, затормозить невозможно. И бьются о камни, лед! Там много альпинистов погибло. Для того чтобы этого не случалось, надо обязательно обращаться к инструкторам. Молодцы ребята из "Эдельвейса", ведь спасение людей в горах - огромный труд! Им придется многому научиться, и я рад, что в нашей горной стране наконец появилась эта служба".