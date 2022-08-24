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Президента просят взять под контроль дело об избиении сотрудника милиции

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Адвокат Жылдыз Тейишова обратилась к президенту КР Садыру Жапарову с обращением, в котором просит главу государства взять под контроль дело об избиении сотрудника УВД Ленинского района города Бишкек, капитана милиции А. Алымкулова. Свое обращение она опубликовала на своей странице в соцсети:

"Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Просим Вас защитить сотрудника милиции от представителя иностранного государства, избившего сотрудника милиции. Так, 17 августа 2022 года, гражданин Республики Казахстан - Кадыров Арман Розиевич, средь бела дня, на глазах людей, в центре Бишкека избил сотрудника УВД Ленинского района города Бишкек Алымкулова А., который прибыл на место происшествия после получения сигнала о том, что Кадыров Арман из хулиганских побуждений напал и повредил руку 62-летней пенсионерке.

Алымкулов А. получил следующие телесные повреждения: закрытый перелом костей носа, перелом вокруг глаза, ушиб, гематомы пароорбитальной области справа, закрытый черепно-мозговая травма, сотрясения головного мозга.

По данному факту УВД Ленинского района г.Бишкек было возбуждено уголовное дело №03-001-2022-003595 и 18 августа в Ленинский районный суд г.Бишкек было внесено ходатайство об избрании в отношении Кадырова А.Р. меры пресечения в виде заключения под стражу.

Однако, следственный судья Ленинского района города Бишкека судья Маматов Т.Т. отказал удовлетворении данного ходатайства и выпустил Кадырова А. из-под стражи!

- судья не учел то, что Кадыров А. является гражданином Казахстана, куда он может сбежать, даже просто перейдя вброд речку, разделяющую наши государства;

- судья так торопился выпустить обвиняемого, что в своем постановлении написал противоречащие друг другу сведения. Так, в водной части своего постановления он указал Кадырова А., как студента КГМА, а описательно-мотивировочной части, как студента ОУ ВПО Международного медицинского университета. Хотя это два разных учебных заведения, находящихся в разных частях города;

- также судья, так торопился освободить обвиняемого, что даже не удосужился установить точный адрес его местожительства. В одном месте постановления судья указал "ул.Загорская, д.3", в другом месте "ул.Загорская д.30, кв.82";

- судья не учел особый цинизм преступления Кадыровым А., совершенного средь бела дня, в отношении двух лиц, одна из которых пенсионерка, а второй сотрудник милиции;

- мало того, при задержании другими сотрудниками милиции, Кадыров А. угрожал им тем, что "он всех уложит и всех разведет". Несмотря на то, что это было мною озвучено в судебном заседании, суд даже не обратил на это внимание и не отразил в своем постановлении.

Таким образом, судья Маматов Т. выпустив обвиняемого, послал сигнал всем о том, что сотрудников милиции можно избивать, и за это ничего не будет.

Если государство, в лице судьи Маматова Т. не может защитить даже сотрудника милиции, то что говорить о простых людях?

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

Взять под личный контроль ход расследования уголовного дела №03-001-2022-003595 в отношении гражданина Республики Казахстан Кадырова Армана Розиевича и привлечь к ответственности судью Маматова Т.Т. за вынесение заведомо неправосудного решения", .


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URL: https://www.vb.kg/421795
Теги:
избиение, Ленинский район, Садыр Жапаров, УВД
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