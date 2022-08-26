В Сети появился трейлер нового фильма "Сагынбай манасчы"

В Сети появился трейлер нового фильма Эрнеста Абдыжапарова "Сагынбай манасчы". На своем канале в YouTube видео разместила член Международной федерации кинопрессы FIPRESCI, киновед Гульбара Толомушова.

Картину "Сагынбай манасчы" покажут на XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино. Он должен пройдет с 7 по 11 сентября. Картина включена в конкурсную программу фестиваля "Россия - Исламский мир". А прокат фильма в Кыргызстане начнется 8 сентября.

Историко-биографическая картина создана на базе Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева в 2022 году. Автор сценария, режиссер-постановщик и композитор ленты Эрнест Абдыжапаров. Оператор-постановщик картины - Санжар Абдыжапаров. Художник-постановщик - Толгобек Койчуманов. Продюсер картины - Акжол Бекболотов. В главных ролях режиссер занял Аската Сулайманова и Омурбека Израилова.

Картина повествует о том, как советская власть поручает Ыбраю Абдрахманову переложить вариант эпоса "Манас" Сагынбая Орозбакова на бумагу, но потом забывает об этом. За четыре года Ыбрай записывает лишь первую часть трилогии, так как вариант Орозбакова очень объемен. Узнав об образовании Кыргызской Республики, Абдрахманов решает представить сказителя новым руководителям и получить материальную поддержку. Абдрахманов обещает Сагынбаю Орозбакову, что его лишения, наконец, закончатся. Но новая власть не только не оказывает сказителю почестей, но даже не находит времени, чтобы послушать отрывок из сказания.