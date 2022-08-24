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Жапаров потребовал от нового руководства Кумтора эффективного менеджмента

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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и заместитель главы кабмина Камчыбек Ташиев посетили рудник Кумтор. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В ходе посещения Акылбек Жапаров провёл совещание и представил менеджменту золоторудного предприятия новоназначенного президента закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" Алмаза Барыктабасова.

Он отметил, что председателем правления компании назначен Болотбек Идирисов.

""Кумтор" должен работать на народ Кыргызстана. Мы требуем от менеджмента компании эффективного и рационального управления. Ни одна крошка хлеба не должна лежать на полу. Кумтор - богатство народа и оно должно приносить пользу только народу. Контроль за деятельностью будет строгим. Никаких коррупционных проявлений не должно быть. Карьер не должен прекращать свою работу ни на секунду. Ошибок в работе не должно быть. К понедельнику предоставьте кабинету министров свои планы по деятельности. Вместе с тем, необходимо выполнить обозначенный план по добыче 17,5 тонн золота", - сказал Акылбек Жапаров, пожелав новому руководству и сотрудникам компании успехов и плодотворной работы".

Напомним, ранее за финансовые нарушения Тенгиз Болтурук был отстранен от руководства на Кумторе.


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URL: https://www.vb.kg/421798
Теги:
Акылбек Жапаров, Камчыбек Ташиев, Кумтор
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