Фотовзгляд: Храм "Смольный" в лучах пламенеющего заката

Как-то раз вечером, находясь в северной столице России – Санкт-Петербурге, я увидел через окно балкона, купающийся в лучах заката храм "Смольный". Фотоаппарата в руках не было, но был смартфон "Сяоми" с довольно приличной камерой. Раздумывать долго не приходилось – ситуация со светом менялась на глазах. Солнце заходило.

Через минуту я был на балконе и ловил изображение в видоискатель телефона. Краски сгустились и не смотря на немытое окно балкона, все было очень красиво, несколько раз я нажал на кнопку спуска, надеюсь, что и Вам понравилось.