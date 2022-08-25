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Фотовзгляд: Храм "Смольный" в лучах пламенеющего заката

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- Владимир Пирогов
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Как-то раз вечером, находясь в северной столице России – Санкт-Петербурге, я увидел через окно балкона, купающийся в лучах заката храм "Смольный". Фотоаппарата в руках не было, но был смартфон "Сяоми" с довольно приличной камерой. Раздумывать долго не приходилось – ситуация со светом менялась на глазах. Солнце заходило.

Через минуту я был на балконе и ловил изображение в видоискатель телефона. Краски сгустились и не смотря на немытое окно балкона, все было очень красиво, несколько раз я нажал на кнопку спуска, надеюсь, что и Вам понравилось.


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URL: https://www.vb.kg/421804
Теги:
Россия
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