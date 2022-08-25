В Кыргызстане впервые пройдет чемпионат по мотоджимхане

Мотоклуб M-Raiders совместно с cообществом мотоциклистов Кыргызстана планирует провести первый в истории страны чемпионат республики по мотоджимхане среди любителей.

Корреспонденты vb.kg побывали на тренировках и узнали, как готовятся к мероприятию участники. Желающие попробовать свои силы тренируются на двух площадках города: по средам - на площадке автошколы "Дасмия моторс", а по субботам собираются на парковке авиабазы "Ганси". К слову, принять участие в тренировках можно вне зависимости от того, будет ли спортсмен участвовать в соревнованиях.

Официальной версией происхождения названия мотоджимхана является персидское "джамаат-хана" (место собрания). Однако, как спортивный вид (motorcycle gymkhana), термин был введен японцами.

Мотоджимхана - это максимально приближенное к городским условиям спортивное соревнование по фигурному вождению мотоцикла на время. Отлично развивает навыки контраварийного вождения, учит находить самые оптимальные траектории заходов в повороты и выходов из них, быстро ориентироваться и находить выходы из ситуаций, требующих мгновенных и правильных решений.

Мотоджимхана, как направление в мотоспорте возникло в Японии в 1970-е годы и было обусловлено желанием создать вид спорта, который не нуждается в специальных мотоциклах и треках. Мотоджимхана быстро стала популярной, привлекая людей, имеющих мотоцикл от мала до велика, и получила распространение в других странах.

"Я считаю, что проведение таких мероприятий очень важно для нашей страны, для райдеров. Эти мероприятия обучают правильной технике вождения в городских условиях, приобретению новых навыков и повышению скилла. В Бишкеке движение для райдеров на дорогах общего пользования сложное и не безопасное. Автолюбители, зачастую, не воспринимают мотоцикл, как полноценную технику передвижения, поэтому райдеры зачастую сталкиваются с проблемой безопасности в потоке машин в городе. Мотоджимхана дает понимание разных технических моментов, маневров и сложных ситуаций на дорогах, - говорит организатор мероприятия, президент мотоклуба M-Raiders Артур Усупбеков.

По его словам, джимхана обучает правильному ведению тактики и вождению мотоцикла, экстремально быстрому ориентированию и умению находить решения из ситуаций, требующих мгновенных и правильных решений, развитию моторики и реакции.

"Я думаю, что если ежегодно проводить данное мероприятие, в перспективе открыть школу по мотоджимхане, скилл райдеров значительно увеличится, безопасность вождения увеличится, будет намного меньше травмоопасных моментов и рисков на дорогах", - говорит Артур Усупбеков.

Он также рассказал, что такие мероприятия важны, в первую очередь, для юниоров (это те, кто ездит первый сезон). Они важны для поднятия мотокультуры в целом, чтобы люди понимали, что это не просто техника, - это образ жизни.

"Считаю, что с приобретением мотоцикла, открывается новый этап в жизни, открываются совсем новые просторы и границы. Такие мероприятия очень хорошо влияют на развитие мотокультуры, люди разных профессий, интересов знакомятся друг с другом, налаживают мосты общения и дружбы, повышают социальный, культурный имидж нашей страны и это, пожалуй, самое важное", - говорит Артур Усупбеков.

Участники чемпионата будут разделены по весовой категории мототехники: легкий, средний и тяжелый байк. Для участников разработан регламент правильного прохождения, к тому же необходимо будет уложиться в определенное время.

Кстати, в Казахстане в последние два года тоже начали проводить подобные чемпионаты, а в России они проходят постоянно во многих городах.

Мероприятие в нашей стране проводится впервые, по результатам будут подведены итоги и, если в этом году будут какие-то недочеты, то их обязательно учтут.

"Мы хотели бы, чтобы в других странах знали, что и у нас есть хорошо подготовленные профессиональные райдеры, которые могут составить конкуренцию на международных соревнованиях мотоспорта, и мы будем всеми силами стремиться к этому", - говорит организатор мероприятия.

Проведение и начало официальной части соревнований состоятся 17 сентября в 10 часов, на парковке Торгового центра "Томми молл".

Заявления на участие в чемпионате принимаются до 9 часов 17 сентября. Для участия в чемпионате необходимо пройти регистрацию по ссылке.