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Более 530 тысяч налогоплательщиков сдали декларацию по итогам 2021 года

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- Анастасия Карелина
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По состоянию на 1 августа 2022 года единую налоговую декларацию по итогам 2021 года представили 531 тысяча 918 налогоплательщиков, из них в электронном виде поступило 352 тысячи 548 деклараций. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В том числе декларацию представили 54 тысячи 302 юридических лица, 201 тысяча 325 индивидуальных предпринимателей, 168 тысяч 853 физических лица, 48 тысяч 591 физическое лицо, не имеющее облагаемых доходов.

Также декларацию подали 58 тысяч 847 государственных и муниципальных служащих.

Напомним, что декларационная кампания была проведена с начала текущего года по 1 марта – для юридических лиц и по 1 апреля – для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, государственных и муниципальных служащих.


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URL: https://www.vb.kg/421809
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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