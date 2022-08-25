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В соцсетях призвали уволить Тенгиза Болтурука

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Гражданский активист Атай Бейшенбек призвал кыргызстанцев поддержать его требование уволить внешнего управляющего Кумтора Тенгиза Болтурука. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Если есть подозрение, что Тенгиз Болтурук, как минимум, проел деньги от ГМС, питания сотрудников, запчастей для техники, то увольте его совсем и расследуйте это дело!

Друзья делитесь как можно больше! Требуйте этого!

Очистим государственную систему от людей, репутация которых вызывает сомнения!", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/421810
Теги:
Кумтор, Тенгиз Болтурук
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