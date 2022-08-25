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Глава СИН провел инспекцию СИЗО в Караколе

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- Айжан Мамбеталиева
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Председатель Службы исполнения наказаний, генерал-майор в/с Аскат Эгембердиев, совершил рабочую поездку в областной центр Иссык-Кульского региона, где проинспектировал деятельность учреждения №23 в городе Каракол.

Руководитель ведомства осмотрел состояние зданий, помещений, ознакомился с условиями содержания осужденных, а также проверил общую пенитенциарную деятельность объекта, осуществляемую администрацией и персоналом.

Кроме того, Аскат Раимжанович, проведя совещание с коллективом, рассказал о проводимых сейчас реформах в УИС, о различных мероприятиях в рамках СИН, и отметил, что в ближайшее время будет проведена работа по перемещению ряда исправительных учреждений, находящихся в центре городов Кыргызстана, на окраины населенных пунктов.

Также он разъяснил всем собравшимся важность строгого выполнения своих служебных обязанностей, соблюдения профессиональной этики и дисциплины как в рабочее, так и внеслужебное время, и призвал активно бороться с любыми проявлениями коррупции, как того требует государство и общество.

В завершение встречи генерал-майор пожелал сотрудникам профессиональных успехов и крепкого здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/421812
Теги:
ГСИН, Иссык-Кульская область, Каракол, Кыргызстан
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