Глава СИН провел инспекцию СИЗО в Караколе

Председатель Службы исполнения наказаний, генерал-майор в/с Аскат Эгембердиев, совершил рабочую поездку в областной центр Иссык-Кульского региона, где проинспектировал деятельность учреждения №23 в городе Каракол.

Руководитель ведомства осмотрел состояние зданий, помещений, ознакомился с условиями содержания осужденных, а также проверил общую пенитенциарную деятельность объекта, осуществляемую администрацией и персоналом.

Кроме того, Аскат Раимжанович, проведя совещание с коллективом, рассказал о проводимых сейчас реформах в УИС, о различных мероприятиях в рамках СИН, и отметил, что в ближайшее время будет проведена работа по перемещению ряда исправительных учреждений, находящихся в центре городов Кыргызстана, на окраины населенных пунктов.

Также он разъяснил всем собравшимся важность строгого выполнения своих служебных обязанностей, соблюдения профессиональной этики и дисциплины как в рабочее, так и внеслужебное время, и призвал активно бороться с любыми проявлениями коррупции, как того требует государство и общество.

В завершение встречи генерал-майор пожелал сотрудникам профессиональных успехов и крепкого здоровья.