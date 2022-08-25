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В Алтайском госуниверситете составят карту тюркских памятников

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- Асия Канаева
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Алтайский государственный университет при поддержке Министерства науки и высшего образования России этим летом организовал пять международных археологических экспедиций проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности". В них работали около сорока ученых из восьми университетов, четырех научных институтов и двух музеев России, Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщила руководитель информационного центра НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Юлия Явинская.

Ученые провели мониторинг состояния и картографирование археологических объектов тюркского времени на Алтае с целью составления электронной карты. Также была произведена 3D-съемка около десяти наиболее значимых тюркских археологических памятников Алтайского края, Республики Алтай и Казахстана, которые войдут в коллекцию экспонатов виртуального музея "Большой Алтай - прародина тюрков".

Собран богатый этнографический материал по тюркским традициям и обрядам в отдаленных районах Кыргызстана и Республики Алтай. Объем выполненных в 2022 году исследований в два раза превышает прошлогодние показатели.

По словам президента АлтГУ, руководителя НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" профессора Сергея Землюкова, создание карты наиболее значимых тюркских памятников, расположенных на территории Алтая, позволит показать зарождение и исторические пути расселения тюркских народов, научно обосновать значение Алтая как места зарождения тюркской цивилизации.

"Карта древних тюркских памятников не только станет основой для дальнейшего изучения богатейшего археологического и этнокультурного наследия Большого Алтая, но и приведет к лучшему пониманию тюркскими народами России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Монголии своей истории, корней, геополитических ориентиров. А также, конечно, будет способствовать научно-образовательной интеграции с университетами и научными центрами этих стран", - добавил Землюков.

"Две международные этнографические экспедиции в Киргизию и в Республику Алтай были посвящены выявлению этнокультурных параллелей в традиционном бытовании кыргызов и алтайцев. В июле этого года этнографы изучали традиционный быт кыргызов в предгорьях Памира, а в августе работали в алтайских селах. Такие совместные экспедиции этнографов проходят в АлтГУ уже второй год при участии ученых Национальной академии наук и четырех ведущих университетов Кыргызстана. Итоговые материалы экспедиций будут представлены в экспозиции Музея кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в Киргизии, а также войдут в совместную коллективную монографию", - рассказал профессор АлтГУ Сергей Грушин.

По словам профессора Сергея Землюкова, АлтГУ неслучайно стал центром изучения истории и культуры тюркских народов.

"Масштабные археологические исследования велись в университете с самого начала его работы, с 1973 года. За это время сформировались прочные научные связи с коллегами из университетов России, Киргизии, Казахстана, Китая, Монголии. Вместе нам удалось заложить основы фундаментальных исследований в сфере тюркологии и алтаистики. Создание единой виртуальной карты тюркских памятников Большого Алтая станет, на мой взгляд, важным научным достижением и солидным подарком Алтайскому государственному университету в канун его 50-летия. Впереди у международного комплексного научно-образовательного проекта "Тюркский мир Большого Алтая" много новых задач - обработка полученных за летний полевой сезон эмпирических данных, составление карты памятников, написание совместных научных статей и многотомной монографии "Летопись тюркской цивилизации", а также подготовка к проведению уже третьего по счету Международного алтаистического форума с участием тюркологов и алтаистов всего мира", - добавил Сергей Землюков.


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URL: https://www.vb.kg/421822
Теги:
Россия, археология, Кыргызстан
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