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На Кумторе отменен режим внешнего управления

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- Канат Кожоев
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поручил завершить процедуру внешнего управления в ЗАО "Кумтор Голд Компани". Соответствующее распоряжение от 23 августа опубликовано на сайте компании.

В документе также отмечается, что Тенгиз Болтурук и национальный холдинг "Наследие великих кочевников" должны в двухнедельный срок представить в кабинет министров отчет о результатах деятельности на руднике за весь период внешнего управления.

23 августа сообщено, что внешний управляющий компанией "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук и финансовый директор Рыспек Токтогулов были освобождены от занимаемых должностей. По информации кабмина, причиной стали результаты проверки Счетной палаты, проведенной в мае этого года и выявившей финансовые нарушения. Было отмечено, что горюче-смазочные материалы, продукты питания, запасные части закупались по ценам выше рыночных.

На должность президента ЗАО "Кумтор Голд Компани" назначен Алмаз Барыктабасов. Должность председателя совета директоров занял Болот Идрисов.


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URL: https://www.vb.kg/421824
Теги:
Акылбек Жапаров, Тенгиз Болтурук, Кумтор, Кыргызстан, кабмин
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