На Кумторе отменен режим внешнего управления

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поручил завершить процедуру внешнего управления в ЗАО "Кумтор Голд Компани". Соответствующее распоряжение от 23 августа опубликовано на сайте компании.

В документе также отмечается, что Тенгиз Болтурук и национальный холдинг "Наследие великих кочевников" должны в двухнедельный срок представить в кабинет министров отчет о результатах деятельности на руднике за весь период внешнего управления.

23 августа сообщено, что внешний управляющий компанией "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук и финансовый директор Рыспек Токтогулов были освобождены от занимаемых должностей. По информации кабмина, причиной стали результаты проверки Счетной палаты, проведенной в мае этого года и выявившей финансовые нарушения. Было отмечено, что горюче-смазочные материалы, продукты питания, запасные части закупались по ценам выше рыночных.

На должность президента ЗАО "Кумтор Голд Компани" назначен Алмаз Барыктабасов. Должность председателя совета директоров занял Болот Идрисов.