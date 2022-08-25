Базы данных банков взломали украинские хакеры: есть ли риски для клиентов?

Украинские хакеры утверждают, что они смогут получить базы данных клиентов коммерческих банков, в том числе из Кыргызстана. В банках заявили, что рисков для клиентов нет, однако сегодня ряд услуг этих банков недоступен, пишет "Акчабар".

Сообщение о взломе компании Right Line, которая поставляет программное обеспечение российским банкам, появилось накануне, 24 августа, в украинских Телеграм-каналах. Хакеры заявили, что получили доступ к исходным кодам Right Line, что поможет им взломать защиту комбанков и получить доступ к клиентским счетам. В списке "уязвимых" банков они опубликовали порядка 30 наименований, среди которых "Альфа Банк", "Тинькофф", "Газпромбанк", а также два банка из Кыргызстана - "Банк Кыргызстан" и FINCA банк.

"Хакеры взломали компанию, которая обеспечивает обеспечением не нас, а российские банки. Мы с ней не сотрудничаем, но сотрудничаем с их клиентами по части денежных переводов. При проведении этих операций мы не передаем никакие клиентские данные. Клиенты могут быть уверены, что их денежные средства в полной безопасности", - заверили в FINCA банке.

Банк "Кыргызстан" также заявил, что не предоставляет никаких данных своих клиентов сторонним организациям, вне зависимости от области сотрудничества, в том числе "Тинькофф Банку". Переводы по номеру телефона осуществляются в одностороннем порядке, то есть отправитель из "Тинькофф Банка" направляет перевод другому клиенту и не требуют ввода защищенных данных.

"Отдельно стоит отметить, что никаких прямых интеграций с вышеназванной компанией ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" не имеет, а личные данные всех клиентов банка зашифрованы и находятся под надежной защитой", - прокомментировали в банке.

При этом с сегодняшнего дня клиенты банка "Кыргызстан" жалуются, что не могут воспользоваться рядом услуг: приложением MBANK, банкоматами, POS-терминалами, также не работает сайт банка.

В банке подтвердили, что имеются технические затруднения, над устранением которых работают специалисты.