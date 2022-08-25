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В Кыргызстан прибыл премьер-министр Азербайджана Али Асадов

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызскую Республику для участия в заседании Евразийского межправительственного совета прибыл премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В Международном аэропорту "Иссык-Куль" высокого гостя встретил заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев.

Напомним, что с 25 по 26 августа 2022 года в Чолпон-Ате пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета, где будет рассмотрен ряд актуальных вопросов в рамках интеграционного объединения.


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URL: https://www.vb.kg/421826
Теги:
Азербайджан, Кыргызстан, Кабинет министров
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