В Кыргызстан прибыл премьер-министр Азербайджана Али Асадов

В Кыргызскую Республику для участия в заседании Евразийского межправительственного совета прибыл премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В Международном аэропорту "Иссык-Куль" высокого гостя встретил заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев.

Напомним, что с 25 по 26 августа 2022 года в Чолпон-Ате пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета, где будет рассмотрен ряд актуальных вопросов в рамках интеграционного объединения.