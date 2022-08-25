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"Отвисла челюсть при виде такой красоты" - индийский турист о Кыргызстане

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Кыргызская Республика признана одним из перспективных мест для индийских туристов. Статью о нашей стране разместил на своих страницах популярный индийский туристический журнал Travel Turtle. В ней индийский журналист расписывают красоту кыргызской природы и "увлекательную кочевую культуру", гостеприимство людей и захватывающие национальные конные игры.

Улак Тартыш напоминает индийскому журналисту Судипту Саху родные боливудские фильмы с их приключенческим сюжетом. А то, что в некоторых регионах Кыргызстана люди до сих пор используют лошадь как средство передвижения, привело автора в восторг.

"Местные горы просто умопомрачительны и доступны даже для ленивого путешественника", - отметил журналист. Судипт Сах поделился впечатлениями о ночевке в кыргызской юрте, восхитившись теплом и уютом традиционного жилища, которые он ощутил, войдя в юрту на закате.

Много внимания автор статьи уделяет древней кочевой культуре кыргызского народа и достопримечательностям Великого шелкового пути. Но природа восхищает его сильнее. "Двигаясь от культурного туризма к приключенческому, не забудьте окунуться в озере Иссык-Куль, окруженное потрясающими величественными горами. Отвисает челюсть при виде такой умопомрачительной красоты", - восклицает он.

Приятно удивила индийца местная кухня. Он побывал в разных кафе и ресторанах Бишкека и остался очень доволен.

Напомним, ранее сотрудники Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике провели роуд-шоу в Нью-Дели и Мумбаи, где рассказали местным турфирмам о преимуществах отдыха в КР. Спустя некоторое время уже индийская делегация журналистов и владельцев туристических агентств прибыла в Бишкек, чтобы воочию увидеть "страну небесных гор".

Отметим, что презентует туристический потенциал Кыргызской Республике Фонд и в других странах. Так, накануне делегация фонда взяла гран-при туристического шоу в Южной Корее. На очереди Европа и Америка.


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URL: https://www.vb.kg/421827
Теги:
Индия, туризм, Кыргызстан
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