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Интервью с епископом Бишкекским и Кыргызстанским Савватием (видео)

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- Светлана Лаптева
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Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий в интервью журналистам vb.kg рассказал о себе, о восприятии мира, о том, в чем он видит миссию и ответственность православной церкви к Кыргызской Республике. Также ответил он и на ряд других вопросов.

Наша редакция продолжит беседы с владыкой и поэтому любой может прислать свои вопросы для него. Также можно прислать вопросы для глав других религиозных миссий, которые аккредитованы в Кыргызской Республике, на электронную почту ptahasvet@mail.ru.

Напомним, что в предыдущем интервью Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий рассказал, что Кыргызстан должен осознать свою особую пространственную роль, как страны небесных, божественных гор, лежащую между Поднебесной, миром Тюркским и Русским.

"У Кыргызстана особая роль. Я прибыл в Кыргызстан месяц назад, был назначен сюда, и с тех пор, анализируя, размышляя о месте и роли Кыргызстана пришел к тому, что страна небесных, божественных гор находится в самом центре, сердце цивилизаций и у него особая роль.

Горы Тянь-Шаня - небесные горы, с Востока - Поднебесная, с Запада - тюркский мир, с Севера - русский! Кыргызстан по праву - предназначен стать площадкой взаимодействия цивилизаций и есть о чем задуматься. В Кыргызстане есть пик Победы и это пример того, как объединившись, мы вместе достигли Победы. Но разве для того чтобы понимать друг друга нам нужна только война? Мы можем объединяться в экономике, культуре, в креплении семейных традиций, духовности", - поделился своим видением Владыка Савватий.


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URL: https://www.vb.kg/421832
Теги:
православие, Кыргызстан
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