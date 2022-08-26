Ласковый убийца многодетной мамы

- Женщина, вам нужно срочно пересдать анализы. Возможно, это ошибка, но... - Назгуле протянули бланк с результатами общего анализа крови, - у вас тест на гепатит С положительный.

У женщины подкосились ноги, она сползла на пол, обхватив руками живот, - в этот момент Назгуль Алакунова была на шестом месяце беременности.

Дома муж Назгуль предположил: полгода назад она лечила зубы, там, наверное, и подхватила заразу. О том, что болезнь может передаваться и половым путем, он слушать не захотел, уехал к родственникам и перестал отвечать на звонки. Женщина впала в депрессию: подтвержден повторным анализом гепатит С, пятеро детей, шестая беременность... Произошло или нет внутриутробное инфицирование, выяснится только через год после родов.

- В первые недели жила как во сне. Физической боли не чувствовала, не зря же гепатит называют ласковым убийцей. Он не проявляется, пока печень вся не разрушится. А вот боль от предательства мужа была нестерпимой. Каждая мелочь в доме напоминала о нем. Днем еще не так одиноко было, все время хлопоты, пятеро детей все–таки, а ночью выла в подушку. Родилась дочка... Анализы на гепатит были отрицательными. Потом каждые три месяца пересдача - снова все чисто. Это было, пожалуй, самым большим счастьем, которое я испытала, - признается Назгуль.

И она снова стала жить обычной жизнью матери–одиночки с шестью детьми - одеть, обуть, накормить, заработать денег, чтобы купить уголь, дрова, сделать запасы на зиму... За три последних года у Назгуль не было возможности хоть раз сдать печеночные тесты. А ласковый убийца тем временем делал свою работу - поражал печень, превращая ее в бесполезный клубок фиброзной ткани. Печеночная недостаточность спровоцировала серьезную болезнь почек.

- Стали отекать руки, ноги, давление подскакивать. Сил терпеть уже не осталось, обратилась к врачу. А мне сказали: что ж вы все это время не лечились?! Оказалось, что вирусная нагрузка максимально высокая, больше половины печени уже замещено фиброзом, нужно срочно лечиться! Назначили лекарства на 45 тысяч сомов - первый курс. Потом, возможно, еще два курса потребуется. Также назначили лечение почек - это еще почти десять тысяч сомов. У нас денег на продукты нет, иногда у соседей или в магазинчике занимаем. Такую сумму на лекарства мне неоткуда взять. Но врачи предупредили, что если немедленно не начать лечение, через несколько месяцев будет поздно - я умру от цирроза, - не плакать Назгуль не может. Мысль о том, что будет с ее шестью детьми, приводит в ужас.

...Пока еще не поздно. Пока еще лекарства сработают, и у детей останется мама. Они у Назгуль чудесные, совершенно не похожие на ребятишек из кризисных семей. Все школьники учатся на "отлично", им вручают грамоты, фотографии вешают на школьных досках почета. Ребятишки изо всех сил стараются помогать маме - убирают дома и работают в огороде. Старший подрабатывает летом разнорабочим. Но самостоятельно им никак не накопить огромную для них сумму. А ласковый убийца не ждет...

Помочь просто:

перечислить деньги на электронный кошелек ЭЛСОМ 0999240207;

связаться с Назгуль по телефону и передать ей помощь лично. Ее телефон и ватсап: 0708–090–317.