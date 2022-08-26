Реакция: Акимиат внесет предложение о ремонте улицы в 10 микрорайоне

На днях в редакцию vb.kg обратились жители 10-го микрорайона с просьбой к городским властям о том, чтобы отремонтировать улицу, которая находится в микрорайоне между домами № 33 и 1.

"Это одна из важнейших улиц 10-го микрорайона. По ней с утра и до поздней ночи ходит больше половины жильцов 10-го микрорайона. Наша улица очень темная, не асфальтированная, не благоустроенная!" - написали они.

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что проведение работ по благоустройству в этом году на этой улице не предусмотрено.

Но по информации муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району со стороны акимиата будет внесено предложение о внесении на следующий год в титульный список данного участка.