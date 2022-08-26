В Джалал-Адабской области 26-летний мужчина безнаказанно совратил 14-летнюю

В Джалал-Абадскую правозащитную организацию "Справедливость" обратилась 69-летняя жительница г. Кара-Куль Халима М., которая пожаловалась на слабую реакцию правоохранительных органов на факт совращения её внучки со стороны 26-летнего мужчины. Об этом сообщается на сайте "Справедливости".

По словам женщины, 15 июля 2022 года её 14-летняя внучка Ш. сбежала из дома. Стало известно, что девочка захватила с собой из дома 50 тысяч сомов. Семья обратилась в ОВД г. Кара-Куль. Девочку нашли 19 июля в Бишкеке, выяснилось, что она сбежала туда вместе с 26-летним жителем Токтогульского района М. А.

Было установлено, что М.А. вступал в половую связь с несовершеннолетней девочкой и уверял, что между ними любовь. По словам Халимы, позже родственники М.А. в целях его защиты распространили слух о том, что якобы Ш. и до него имела интимные связи.

"Мы написали заявление в ОВД г. Кара-Куль и, несмотря на тяжкое преступление, мужчину отпустили под подписку о невыезде", - говорит женщина.

Халима 25 июля поехала в Бишкек, написала заявление на имя Генпрокурора и главы МВД, но, по словам женщины, никакой реакции за этим не последовало. М.А. заключили под стражу лишь 15 августа, только после некоторого резонанса в СМИ.

Халима просит Джалал-Абадскую правозащитную организацию "Справедливость" оказать ей правовое сопровождение вплоть до окончания всех судебных разбирательств.

Юристы "Справедливости" проинформировали, что в отношении М.А., вероятнее всего, применят ст. 157 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики – "Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", за которое предусмотрено наказание сроком от восьми до десяти лет лишения свободы.